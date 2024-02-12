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娛樂

【開箱】《殺人者的購物中心》 李棟旭「神秘叔叔」訓練孤女

【明報專訊】上月17日在影視串流平台Disney+上架的《殺人者的購物中心》，成為今年度該平台韓劇頭炮；改編自同名小說的《殺》劇，由《九尾狐傳》李棟旭伙拍《神探具景伊》金慧峻主演，講述失去父母的孤女，由叔叔撫養長大，後者猝逝後，才得悉叔叔隱藏多年的秘密。此劇把當下與回憶情節並行的方式推展劇情，留下懸念，真相像洋葱一樣逐層揭開。

殺人購物網 顧客分類

《殺人者的購物中心》全劇8集已在Disney+上架；首集開場已槍林彈雨，講述大學生鄭智安（金慧峻飾）因叔叔鄭進灣（李棟旭飾）突然離世，返回鄉下辦理對方後事，怎料踏入家門不久即遭伏擊。智安為保命憶起叔叔自幼教誨，利用寶貴知識避開襲擊；然而敵人眾多，而且火力強勁，智安反擊過程中，揭開進灣不為人知的秘密。

此劇以插敘方式，在鄭智安遇襲的主線之間穿插鄭進灣的故事；後者10多年前離家出走，回來探望母親及兄嫂，初次與年幼的智安見面。不久鄭母病逝，兄嫂相繼身亡，進灣與智安自此相依為命，並不時灌輸侄女防禦、殺敵、射擊等技能；其中一幕叔侄上山露營，進灣假裝受傷，吩咐智安往找救援，趁機考驗其能力，還暗中安排好友把信（金民飾）教智安泰拳。

此劇一邊描述鄭智安遇襲現况，另一方面回顧鄭進灣的過去，畫面不停轉換，若沒集中精神觀看，很可能錯過重要情節。雖然兩條時間線互相穿插，容易混亂，但一兩集過後，便能熟習敘事模式。

第2及第3集開始入戲肉，揭開鄭進灣的神秘面紗；其經營的網店暗藏協助殺人網站，把顧客分4種級別，各有特性，只有屬於該級別的顧客才可買相關物品，例如紅色代碼為僱傭殺手，可買槍、炸彈、劇毒物品等殺人武器；紫色代碼為間諜，可蒐購各種竊聽裝置、偷拍設備，當身分敗露，亦備有無痛自殺用品及簡單武器；黃色代碼為善後者，可買處理屍體與善後所需藥品、清潔劑等，以及各種逃過法網的行政服務；最後是受保護的綠色代碼，紅紫黃三色代碼人必須保護綠色代碼者，但手持綠色代碼只有鄭進灣及鄭智安兩人。

角色「死而復生」續集伏筆

鄭進灣經營協助殺人網站前，曾是僱傭殺人公司巴比倫旗下僱傭兵，而且是精英兼隊長，與另一精英貝爾（趙漢善飾）反目後，他決定離開，卻遭貝爾及其手下李聖祖（徐賢宇飾）趕盡殺絕，甚至殺害他的母親及兄嫂。雖然透過與巴比倫協商，雙方停火，但鄭進灣為向貝爾復仇，興建地下槍械倉庫，訓練鄭智安，佈局長達14年。

男主角李棟旭不是一般溫柔善良的叔叔，個性冷酷，面對侄女依然不近人情。對剛失去父母的年幼侄女說：「我不是你父母，不會像他們般對你。」李棟旭扮演鄭進灣很容易令人聯想起元斌在《殺手代父》的演出。曾參演《屍戰朝鮮》、《Connect：連瞳》的金慧峻表現出眾，與叔叔派來的伙伴不斷殺敵，用非常殘酷及機智的方法擊退敵人，藉此突出鄭進灣花了14年千方百計要保護她，在打打殺殺之間，暗中流露溫暖親情。若要挑剔，叔侄倆相處多年，鄭進灣一直教授鄭智安防禦及槍擊技能，為何沒察覺不對勁？且從不追問？故事最尾講鄭進灣仍然生還，加上死對頭貝爾也未死，擺明為開拍第2季鋪路。

相關字詞﹕韓劇 金慧峻 李棟旭 Disney+ 開箱 殺人者的購物中心

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