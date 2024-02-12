明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

「西班牙奧斯卡」頒獎禮 《絕地盟約》奪12獎大捷

【明報專訊】有「西班牙奧斯卡」之稱的第38屆戈雅獎前晚舉行頒獎禮，正在影視串流平台Netflix上架的《絕地盟約》（Society of the Snow），真人真事改編，不僅代表西班牙角逐奧斯卡最佳國際電影及髮型化妝兩獎，在戈雅獎亦奪最佳電影、男新人、攝影、剪接、美術指導、製作、音響、特別效果、服裝設計、化妝髮型、配樂，加上尊安東尼奧拜納（J.A. Bayona）捧走最佳導演，合共12獎，成為今屆大贏家。

《花蜂二萬種》（20,000 Species of Bees）捧走最佳女配角、原創劇本及新導演共3獎。成績不錯的還有動畫《汪汪夢裡人》（Robot Dreams），除了贏得最佳動畫，亦拿下最佳改編劇本。《汪》片入圍奧斯卡最佳動畫，下月頒獎禮將與《蒼鷺與少年》及《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》等爭獎。

在奧斯卡角逐5獎的法國片《墮下的對證》捧走戈雅獎最佳歐洲電影；《異形》女星薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）則是今年國際戈雅獎得主，親自到場的她大讚西班牙盛產令人難忘的傑作，「當參與的電影連攝影軌道操作員也會看劇本，身為演員實在幸福」。

曾贏得奧斯卡最佳外語片的《論盡我阿媽》適逢公映25周年，導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）與女主角彭妮露古絲（Penelope Cruz）等在台上聚首一堂，並獲頒獎項。

相關字詞﹕戈雅獎 西班牙奧斯卡 絕地盟約

上 / 下一篇新聞