五度提名終得獎 下一站奧斯卡 《奧本海默》路蘭奪DGA最佳導演

基斯杜化路蘭先後憑《凶心人》、《蝙蝠俠—黑夜之神》、《潛行凶間》、《鄧寇克大行動》入圍DGA俱落敗，今年以《奧本海默》第五度入圍，對手包括《花月殺手》馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《可憐的東西》（Poor Things）尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）、《滯留生》阿歷山大比恩（Alexander Payne）及失落奧斯卡提名的《Barbie芭比》姬達嘉域（Greta Gerwig）。賽果揭曉前，跟基斯杜化路蘭第六度合作的《奧本海默》男主角施利安梅菲（Cillian Murphy）介紹對方出場，路蘭致辭時多謝《奧》片台前幕後對他的支持，把其想法付諸實行，又多謝太太兼《奧》片監製愛瑪湯瑪斯（Emma Thomas），「她是主監製，還是我們4名小孩的主要家長」。領獎後路蘭則多謝其他入圍者，也特別提到導演公會為電影人爭取權益。

DGA向來準確預測奧斯卡最佳導演獎，過去僅8次賽果不符，近20年亦只有兩次迥異，包括2012年DGA把最佳導演頒給《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck），奧斯卡則選了《少年Pi的奇幻漂流》李安；最近一次則是2019年，《美麗有罪》森文迪斯（Sam Mendes）憑《1917：逆戰救兵》奪DGA最佳導演，卻在奧斯卡輸給《上流寄生族》奉俊昊。下月10日舉行的奧斯卡頒獎禮，基斯杜化路蘭將再次迎戰馬田史高西斯、尤格藍西莫，其餘兩對手則換上《特權樂園》（The Zone of Interest）祖拿芬基薩（Jonathan Glazer）及《墮下的對證》茱斯汀楚特（Justine Triet）。已有DGA及金球獎最佳導演獎在手的路蘭，要在奧斯卡再下一城如無意外應無難度。

加籍韓裔宋席琳（Celine Song）憑《從前的我們》奪最佳新秀導演；美聯社攝影記者切爾諾夫（Mstyslav Chernov）執導的《馬里烏波爾戰火二十日》（20 Days in Mariupol）在紀錄片組捧走最佳導演殊榮，該片記錄2022年俄烏戰爭「馬里烏波爾圍城」，當俄軍來襲時切爾諾夫跟同事是最後一批留在當地的國際記者。他致謝時說：「今日我的家鄉被轟炸 ，7人身亡，當中包括3名小孩，所以這是悲傷的一天。同時我了解到電影的力量，當人逃避轟炸，躲到地下室，如何應付恐懼，就是看電影；電影不止把歷史故事傳給未來世代，有時候也幫助我們應對這個難以承受的世界。」電視節目方面，《最後生還者》、《大熊餐廳》及《化學堂》分別贏得戲劇、喜劇及迷你劇或電視電影組別的最佳導演。

《奧本海默》贏美指公會獎

跟DGA同一天舉行頒獎禮的還有美術指導公會，分時代、魔幻及當代3個組別，《奧本海默》在時代組勝出，《可憐的東西》捧走魔幻組最佳美術指導，《Saltburn》則在當代組勝出。至於動畫電影美術指導獎，《蒼鷺與少年》不敵《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》。