【娛樂場】《2024開運救兵》 3新派師傅教趨吉避凶

黃紫恩陳國麟任主持

《2024開運救兵》由兩名J2ers黃紫恩與陳國麟擔任主持，前者主持經驗較多，陳國麟則是蘇民峰《開壇》主持之一，算有根底。至於3個新面孔師傅是2022年《通靈之王》參賽者，包括冠軍「命運占卜師」羅泳嫻（裸泳）、晉身三強的「女巫公主」慧慧及「地運風水師」Depp，他們由節目打響知名度成為紅人。

裸泳慧慧Depp組開運兵團

踏入甲辰龍年，最多人留意「九運」，20年一轉的地運，影響家庭、事業及健康，就連香港運勢都被牽動，有個好開頭比什麼都強。裸泳、慧慧與Depp組成「開運兵團」，分享新年行好運貼士。節目每集有不同嘉賓，分別有伍詠薇、伍富橋及太太Shirley，還有陳慧敏、黃美棋、連詩雅、周吉佩、吳業坤、關楚耀及譚凱琪。Depp會帶嘉賓在香港各區行大運；龍年桃花運食正港島中西區，又會教擺風水桃花陣。慧慧用巫術的各種開運方式，幫嘉賓趨吉之餘，又會教大家避凶，亦傳授避開渣男的方法。裸泳教扮靚以助行好運，顏色配合命格，令事業與愛情無往而不利，全部有根有據。他們亦教路求好姻緣、催旺事業，以及踢走霉運。

伍詠薇有賭運 欠六合彩未中

首集嘉賓伍詠薇（伍姑娘），主題是「財運level up」。Depp講到正財及偏財位在東北及西北兩處；裸泳稱今年行運招財顏色是紅、橙及明亮顏色；慧慧會教大家製作「魔法聚財箱」，一聽就知是居家必備。Depp表示伍姑娘要向北發展，還有10年大運行，伍姑娘難以置信說︰「想不到我幾十歲仲有10年運行，我住新界區都應該算北。」伍姑娘自爆有賭運，打台灣牌常贏錢，她笑說︰「就算幾爛嘅牌，到最後都會摸到好靚。朋友發覺我嘅潛力，就成日搵我幫手打幾鋪，試過贏5萬幾蚊，傻人有傻福，只欠六合彩未中。」

伍姑娘信風水命理，每年也搵師傅睇流年，問她今次面對3個新派師傅感覺如何？她說：「佢哋真係有料到，講我的運程唔錯，究竟同傳統師傅有咩唔同，就唔可以劇透，大家留意節目啦！」伍姑娘表示3名師傅指她說話好有力量、很強勢，這方面她也認同。

J2台2月12日起（逢周一至五）

晚上8時30分