MIRROR半隊成員病倒 姜濤盧瀚霆過年食藥 呂爵安染新冠

娛樂組

姜濤日前出席活動不停咳，稱天氣轉變出現敏感，年三十（9日）在社交網上載大堆藥丸照片，留言：「新一年希望大家身體健康，不要像我一樣生病吃藥，好啦！我要消失了bye~」李駿傑（Jeremy）同日透露病了多天，分享愛貓Nana陪伴的照片，寫道：「仲以為今日（9日）都要在牀上度過，好在今日舒服好多，可以同屋企人食團年飯，但身體都係好容易攰，呢幾日Nana一路陪着我，so sweet！Anyway祝大家都新年快樂。」

Edan年三十晚食外賣

Edan年三十晚開直播時透露感染新冠病毒，前日上載兩條線的檢測棒，留言：「新年快樂！今鋪真係我最紅！我個快測最紅！今日屋企全家人食團年飯，我就自己一個食外賣，我就係咁獨行，咁獨立，咁人棄我取！新一年，我衷心祝大家身體健康！真係最緊要！」他指第一次過年病，團年飯都食不到，大家要身體健康。隊友Frankie亦中招，前晚在社交網上載快測棒呈兩條線照片，留言問Edan︰「究竟關唔關你事？第三日仲好頑強！睇吓條線幾實！新年快樂！」Frankie又請同事代多謝關心其情况的各方朋友，「日日都食同瞓，無咩心機過年，幫我同大家講多謝」。

Anson Lo自嘲豐衣「粥」食

Anson Lo在演唱會舉行期間已不適，一直食藥及靠意志力支持表演。前日他在社交網表示終於被病魔擊敗，上載吃白粥照片及留言︰「生病的第二天，16場演唱會時不停服西藥，想盡辦法抑制病菌，完騷後繼續服藥，撐着3日工作，接着連續3日排舞和工作，再準備ALLOVER Boxset和Chapter 4事宜，昨天終抑制不住病菌了。豐衣『弱』食，吃了粥服了藥，現在要再睡。豐衣『粥』食，發燒發到打錯字，希望瞓醒就好番！」AK給朋友留言：「所有局等多兩日，就好晒！」他說想打邊爐。

姜濤演萊叔參考《古惑仔》

Anson Lo、Edan、姜濤、張繼聰及白只演出的賀歲片《盜月者》，繼成為第19屆大阪亞洲電影節開幕電影，再獲選為今年金馬奇幻影展（第15屆）「特別放映」。他們回顧過往港產賀歲片，Anson Lo鍾情李連杰的《少林寺》，Edan與白只同選擇《毒舌大狀》，張繼聰最難忘吳宇森執導的《縱橫四海》，張繼聰說︰「這部戲也有盜竊題材，那年代看3位超級巨星（周潤發、張國榮、鍾楚紅）非常開心，加上美術十分出色，觀看過程很愉快，是一套經典作品！」姜濤對《98古惑仔：龍爭虎鬥》印象最深，「今次演《盜月者》的萊叔，我有重看《古惑仔》整個系列，參考不同大佬角色的風範，看完再去消化，建立一個怎麼樣的人物」。