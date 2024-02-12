明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

內地社交帳號解除禁言 Angelababy狀態大勇迪拜出騷

【明報專訊】Angelababy（楊穎）去年到法國欣賞韓國女團Blackpink成員Lisa演出的《瘋馬騷》後，惹負評形象受損，不少內地網民表示抵制。之後網民發現Angelababy的微博、抖音等多個社交平台帳號頁面均顯示「被禁言」，又傳她多個廣告代言被下架，又未參與綜藝節目《奔跑吧》錄影。

傳參加《乘風破浪2024》復出

事隔3個月，Angelababy的社交網最近解除禁言，傳將參加《乘風破浪2024》復出。她在禁言解除後，年三十（2月9日）在微博上載賀年吉祥物、揮春等，並發文：「春節好喲，我抓拍的年味瞬間，萌龍的兔耳朵有點眼熟哦。」至昨午獲逾152萬個讚，逾22萬個留言，不少網民留言說好久不見，很想念她，期待她的新作品。人氣依然強勁。

昨日Angelababy再更新微博，上載出席活動前與髮型師的開心合照，她高舉V字手勢及自拍照，留言：「給龍年比個耶！」發文8小時有逾88萬個點讚，近10萬個留言，有說：「女神終於回來了」、「好美」、「狀態超好」。原來Angelababy踏入龍年獲邀赴迪拜出席奢華酒店開幕派對，同場有樂壇天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）、美國女星雲妮莎侯堅絲（Vanessa Hudgens）及超模娜奧美金寶（Naomi Campbell）等。Angelababy穿白色長裙優雅亮相，狀態大勇。

娛樂組

相關字詞﹕Angelababy（楊穎）

上 / 下一篇新聞