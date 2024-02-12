明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

感恩兔年大豐收 炎明熹龍年願望出個人大碟

【明報專訊】炎明熹（Gigi）在兔年大豐收，入讀心儀大學，亦舉行首個個人演唱會，日前亦宣布4月再度開騷。她表示兔年最難忘是開人生第一個售票演唱會，覺得好榮幸及開心跟大家見面。踏入龍年，她除繼續努力讀書考取好成績外，工作上希望有更多不同突破，而且有一個小小心願，就是推出個人大碟，是龍年最想完成的目標。她會投放更多時間在音樂事業，「想遇到更多好監製、出色的音樂人，遇到自己鍾意、樂迷又鍾意的好歌，因為出一張大碟，要集合好多首歌先可以完成，要花更多時間同我的音樂團隊溝通」。

Gigi去年的作品《Little Magic》連奪「勁爆歌曲」及「叱咤專業推介十大」；之後唱劇集《新聞女王》主題曲《Crystal Clear》，首次奪得「最佳電視歌曲」，Gigi表示這是音樂團隊努力的成果，期望今年擁有更多更受廣大樂迷喜歡的歌曲。

繼續做個真的漢Gi

Gigi稱無論目標有多遠大，身體健康才是最重要，「可能去年染了流感，病到什麼都做不到，還要屋企人同粉絲擔心，所以最重要是身體健康，繼續做個真的漢Gi」。前日大年初一，Gigi參與《2024新春國際匯演之夜》演出，穿貼身閃令令長裙打頭陣出場，獻唱英文歌《Jai Ho》。

娛樂組

相關字詞﹕Little Magic Crystal Clear 炎明熹（Gigi）

上 / 下一篇新聞