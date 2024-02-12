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娛樂

黃宗澤過年做廚神又做財神 陳豪授生仔秘訣 馬國明搵定奶粉錢

陳豪向馬國明分享3個字生仔秘訣 黃宗澤變財神向家人派錢

【明報專訊】陳豪、馬國明及黃宗澤去年於無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》分別成為香港、馬來西亞及大灣區視帝，成績不相伯仲。2024甲辰龍年，三大視帝盼延續去年強勁運勢，於邵氏製作的網劇《執法者們》首度聯手組成鐵三角，再聯同其他演員陣容，期待擦出最強火花，也齊聲祝願大家身體健康，龍年行大運！

記者：葉靜文、林蘊兒

攝影：劉永銳

陳豪、馬國明及黃宗澤合作網劇《執法者們》，由於拍攝工作已正式展開，因此農曆新年未有飛往外地度歲，趁劇組在大年初一至初三有3天假期休息，他們可跟家人溫馨過節。馬國明去年底與湯洛雯結婚，婚後首次以人夫身分過新年派「雙封利市」，黃宗澤大聲道：「今年我可以名正言順向你討利市喇！」馬國明說婚前與婚後的過節感覺分別不大，因成為人夫前已派開工利市，不過也聽從太太指示，依照中國傳統習俗幫手打掃執屋。跟親友拜年，是否獲祝福早生貴子？馬國明笑言已聽慣，對造人大計抱開放隨緣態度，「我們首日公布拍拖已有人催結婚；到我們首日公布結婚，也有人催我們生仔！追龍仔定龍女好？太太和我都隨緣，沒壓力。」

馬：最大收穫娶到好老婆

身為3名子女父親的陳豪，公開傳授一擊即中的生仔秘訣予馬國明，「好簡單，3個字，努力啲！」馬國明稱明白，暫時先努力掙錢養家，為將來有小朋友做準備，搵定奶粉錢。回顧去年事業及感情都大豐收，馬國明說最大收穫是結婚娶到好老婆。他的新年願望一如以往，大家身體健康，一家人齊齊整整。

難得有3天新春假期，陳豪陪子女玩及帶他們到親友家拜年，讓小朋友認識傳統習俗，「當馬國明有了自己的小朋友，相信會對節日特別緊張，因為作為父母，好想小朋友長大後都記得過節的情境和氣氛，例如農曆新年、聖誕節及復活節，讓他們明白當中意義和感受」。

黃：不用開工陪家人度歲

三視帝中，只有43歲黃宗澤仍是鑽石王老五，向來孝順的他如不用開工，多會留港陪家人度歲，並化身家中廚神大顯身手，「年初二例牌去一名親戚家拜年，如果有時間，我會負責煎糕。亦會預早煮定一大煲齋，炆鮑魚海參，跟家人分享。可惜今年忙拍劇未有時間」。他表示新年陪家人打麻將都會化身財神大派銀紙，笑稱即使贏錢，之後也會派利市𧨾家人開心。

陳：擴張生意版圖睇定啲

去年以大熱姿態再奪視帝的陳豪寄望龍年承接好運勢，祝願大家身體健康及事事順境，亦盼望再接再厲，包括參演的網劇《執法者們》取好成績外，亦繼續親力親為打理咖啡生意，新一年保持雙線平穩發展，最緊要經濟好轉，人人賺大錢，「我會珍惜每個工作機會，穩守崗位。生意方面，由於現時經濟環境不太明朗，要抱審慎和穩陣的態度，必須計算清楚，取開支和成本平衡，才考慮會否擴張生意版圖」。

慈父變身嚴厲老師

陳豪是好爸爸，非常顧家，新年願望當然想子女快高長大、學業進步。原來平日不但是子女陪玩專員，如有時間會親輔導小朋友做功課，「我和太太Aimee（陳茵媺）輪流分擔教育小朋友的責任，深信父母有跟功課，小朋友的成績會比較好。因為最重要是根基打好，懂得自我學習，可以彌補不足，中文絕對要學好」。當應付學校考試時，陳豪會將平時拍劇背對白的方法分享給小朋友，助他們提升理解能力，因只要明白箇中意思就自然能吸收，好過靠死記。他笑稱偶然會變身嚴厲老師，「平時我可以跟子女好開心輕鬆地玩，不過做他們老師時，就會變得很嚴格和苛刻，目的為培育出正確的學習態度，不過最重要是他們平安、身體健康，聽話已足夠，當然也希望和太太一直恩恩愛愛」。

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相關字詞﹕執法者們 黃宗澤 馬國明 陳豪

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