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娛樂

【開箱】《劇場版Spy×Family》 安妮亞吃甜品惹禍

【明報專訊】日本漫畫家遠藤達哉作品《Spy×Family》，2019年開始在漫畫網站《少年Jump+》連載，截至去年10月，單行本累計發行量突破3100萬；2022年改編成動畫，迅即掀起熱潮，主角安妮亞的趣怪表情紅遍全球；同系列首部動畫片《劇場版Spy×Family CODE: White》有全新故事，不失漫畫特色，依舊集合間諜、殺手、超能力者元素，粉絲應該會滿意收貨。

電視動畫班底製作電影版

漫畫《Spy×Family》講述西國外號「黃昏」的頂尖間諜，化名洛伊德佛傑，到東國執行「梟」任務，跟獲封「睡美人」的東國女殺手約兒，以及懂讀心術的孤兒安妮亞，偽裝成一家人，伺機接近東國國家統一黨黨魁唐納文，刺探機密軍情。電影版繼續以3人為主軸，講述洛伊德被告知「梟」任務由另一間諜取代；此時安妮亞的學校舉辦烹飪比賽，優勝者將獲「星星」獎勵。洛伊德為證明任務有進展，決定協助安妮亞贏得烹飪比賽，並提議製作傳統甜品「梅勒梅勒」，以博取校長歡心。一家三口為了確認「梅勒梅勒」的正宗風味，決定往弗利吉斯旅行。安妮亞在火車途中發現裝有朱古力的奇怪行李箱，並誤吞其中一顆，及後發現那朱古力藏着足以動搖世界和平的重大秘密。

《劇場版Spy×Family CODE: White》幕後班底均來自電視動畫，副導演片桐崇、導演古橋一浩及編劇大河內一樓分別擔任電影版的導演、顧問及編劇，保證原汁原味。漫畫原作者遠藤達哉則負責監製及設計4名新角色，包括威武強悍的神秘軍人斯奈德爾上校、戴面具的神秘殺手，以及斯奈德爾上校的部下路卡與多米托利。

有別於電視動畫，今次電影版不再圍繞佛傑家住所及安妮亞的校園，而是到冰天雪地的弗利吉斯。其實，漫畫中的東西兩國及弗利吉斯純屬虛構，這些地方卻充滿歐洲風味；片中雪國弗利吉斯便很像荷蘭的冬天。電影版不乏搞笑情節，例如約兒目睹洛伊德與神秘女子交談，以為洛伊德有「小三」，還從同事口中得悉丈夫有外遇的徵兆有三：一是經常出差、二有奇怪打扮，三是給妻子送禮物，以上三項巧合地逐一出現在洛伊德身上，令約兒非常不安。

日本收近3億港元票房理想

另一搞笑情節是安妮亞在火車誤吞朱古力，原來內藏軍事機密檔案的細微晶片，因此斯奈德爾上校活捉安妮亞，等她排泄取回晶片，場面搞笑。洛伊德與約兒不僅要救回安妮亞，前者還要阻止斯奈德爾上校的軍事襲擊，兩人登上軍艦的驚險槍戰，為全片帶來高潮。

《劇場版Spy×Family CODE: White》在港有日語及粵語兩種選擇，兩版本均請來電視動畫原班人馬聲演。今次新登場的斯奈德爾上校部下路卡與多米托利，分別由《今日我話事》賀來賢人及《石子與羽男：這種事能告嗎》中村倫也配音。

電影版去年12月22在日本上映，截至本月初累計逾414萬入場人次，票房突破55.8億日圓（約2.95億港元），成績理想。香港上周四開畫，被宣傳為農曆新年檔，票房成績如何，令人關注。

上映日期：2月1日

相關字詞﹕開箱 劇場版Spy×Family CODE: White

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