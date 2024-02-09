《無聲絕境外傳：首襲日》預告曝光

《無聲絕境外傳：首襲日》預告片開場是人來人往的紐約市，雷碧達尼安高的角色抱着貓在行走，忽然巨物從天而降發生爆炸，異形出現襲擊人類，塌橋及火災恍如世界末日；其中一幕滿臉灰塵的雷碧達醒來，即被狄哲文侯蘇掩着她的嘴巴，暗示不要張聲，外面卻異形橫行。