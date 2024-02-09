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娛樂

《無聲絕境外傳：首襲日》預告曝光

【明報專訊】《13小時：班加西無名英雄》尊卡辛斯基（John Krasinski）自導自演的《無聲絕境》，伙拍太太兼《奧本海默》愛美莉賓特（Emily Blunt）主演，一連拍了兩集，合共收超過6.3億美元（約49億港元），成績不錯，隨即開拍外傳《無聲絕境外傳：首襲日》（A Quiet Place：Day One）；首兩集集中講述主角一家如何求生，前傳顧名思義追溯異形襲地球始末。尊卡辛斯基退居監製，改由尼古拉斯基治（Nicolas Cage）主演《豬殺令》（Pig，台譯）的米高沙諾斯基（Michael Sarnoski ）執導，《怪奇物語4》祖瑟夫奎因（Joseph Quinn）、《詭老》艾力斯禾夫（Alex Wolff）、《被奪走的12年》雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）等加盟，曾在《無聲絕境2》亮相的《沙贊！眾神之怒》男星狄哲文侯蘇（Djimon Hounsou）亦回歸演出，首條預告片前日曝光。

《無聲絕境外傳：首襲日》預告片開場是人來人往的紐約市，雷碧達尼安高的角色抱着貓在行走，忽然巨物從天而降發生爆炸，異形出現襲擊人類，塌橋及火災恍如世界末日；其中一幕滿臉灰塵的雷碧達醒來，即被狄哲文侯蘇掩着她的嘴巴，暗示不要張聲，外面卻異形橫行。

相關字詞﹕雷碧達尼安高 無聲絕境 米高沙諾斯基 無聲絕境外傳：首襲日

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