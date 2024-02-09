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娛樂

亞洲巡唱東京揭幕 Blackpink成員Rose捧場 Taylor Swift勁舞失手險墮地

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift的Eras Tour亞洲巡迴演唱會前晚在東京巨蛋掀開序幕，一連4場合共吸引約22萬歌迷捧場，韓國女團Blackpink成員Rose正是其中之一。演唱會由黃昏6時開始，Taylor Swift唱足3小時20分鐘，當她坐在椅子上又唱又跳《Vigilante Shit》時發生小意外，懷疑未有坐穩，幾乎失手跌落地下，幸及時修正，總算有驚無險，但已令現場歌迷揑一把汗。

Taylor Swift是首名在東京巨蛋連開4場演唱會的外國歌手，22萬張門票早已售罄，不單日本歌迷捧場，大批內地粉絲也在場館門外舉牌應援；Blackpink韓國成員Rose亦由同性好友陪伴睇騷，「＃朴彩英（Rose原名）去了霉霉（內地網民對Taylor Swift暱稱）演唱會」一度成為微博熱話。

Taylor Swift前晚施展渾身解數，唱足45首新舊歌曲，首先以《Miss Americana & the Heartbreak Prince》揭開序幕，又以日語跟歌迷打招呼：「晚上好，歡迎大家來到東京的Eras Tour。」未知是否相隔4年再次赴日開騷，令她跟歌迷同樣興奮，當唱出《Vigilante Shit》並坐在椅子上起舞時，疑似未有坐穩，下身輕微彈起，雖然有驚無險，但她忍不住露出吃驚表情，有歌迷拍下這一幕並把片段上載至社交媒體，外媒如英國《每日郵報》及美國Page Six網站大字標題報道「她幾乎跌落地」，惹來網民戲謔：「她的大腿強而有力，就算沒有椅子，一樣可以保持相同坐姿，唱足全首歌曲。」

日前在美國格林美頒獎禮上，Taylor Swift趁獲頒最佳流行專輯獎公布4月19日發行最新專輯《The Tortured Poets Department》，事後惹來批評，指她不應「騎劫」頒獎禮，作為宣傳新碟的平台。前日在東京巨蛋開騷，她重提舊事，「如果我未能贏得格林美，無緣上台致辭，便會把推出新碟消息，留待今晚宣布」；又說專輯籌備兩年，美國巡唱期間一直努力寫歌，「當我完成新碟後，覺得它很完美，每個人聽罷都感興奮，期待大家都能欣賞」。

紀錄片下月Disney+上架

Taylor Swift去年10月把演唱會剪輯成紀錄片《Eras Tour》上映，全球票房收逾2.6億美元（約20.3億港元），不單成為史上最賣座的演唱會電影，更獲提名金球獎票房成就獎，此片早前在港上映，歌迷反應熱烈，影視串流平台Disney+昨宣布3月15日獨家上架，並收錄從未在戲院版本曝光的4首歌曲。

另外，Taylor Swift的法律團隊日前向一名美國大學生Jack Sweeney發律師信，警告對方立即停止跟蹤及滋擾行為，否則將會入稟起訴。事緣Jack透過社交媒體公開Taylor Swift乘坐私人飛機的行蹤，據他解釋此舉是為量度和記錄藝人的碳足印，然而法律團隊並不認同，批評有關資訊涉及私隱和人身安全，難以坐視不理。

相關字詞﹕Vigilante Shit Taylor Swift

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