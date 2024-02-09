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娛樂

【娛樂場】《盜月者》導演：匪世界引人入勝

【明報專訊】今年賀歲檔電影相當熱鬧，有MIRROR盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及姜濤合演《盜月者》；鄧麗欣與張繼聰的《飯戲攻心2》；郭富城、任賢齊及林家棟的《臨時劫案》，同在今日上映。《盜月者》日前獲邀成為第19屆大阪亞洲電影節開幕電影，導演袁劍偉及演員大感雀躍，如打了一支強心針。

犯罪團隊東京偷名表

《盜月者》講述一家香港老字號手表店萊寶行，以出售手表為名，實際是二手表界的最大賊窩。地下市場流通許多價值連城的賊贓手表，只要有人出價，萊寶行總能找到。50年前，著名畫家畢卡索離世，他生前極愛的3枚手表神秘失蹤，突然在日本出現，為盜取這3枚手表，萊寶行老闆萊叔（姜濤飾）決定組織一支犯罪團隊。團隊有頭目大賊（張繼聰飾）、爆破專家渠王（白只飾）、開鎖高手李錦佑（盧瀚霆飾）及二手表專家馬文舜（呂爵安飾）。這支隊伍飛到東京的時計物語表行，計劃偷取這3枚手表。執行計劃過程中，他們偶然發現一枚更珍貴的手表Moonwatch，是唯一到過月球的手表，團隊一名成員隨手拿走，因而惹來黑幫追殺。他們利用Moonwatch的去向要脅及牽制萊叔，希望能全身而退。

被4匪搶郵袋劫案吸引

導演袁劍偉說：「新聞每天報道不同案件，哪一單案會引發你的好奇去繼續挖，是緣分。我運氣好，碰上2010年一宗『離奇劫案4匪搶郵袋』，一開始覺得荒誕，但數日後破案，好像所有迷霧都清掉，但原本的好奇和荒誕感還是很珍貴，於是對着不同的朋友覆述新聞，聽過的人很少，都覺很特別。」他指警匪電影是香港的代表，以前有類似題材卻很久沒出現，今次他只講「匪」的故事，「『匪』的世界更引人入勝，人物乖張，事件離奇，創作空間更大。礙於商業考量，香港的電影故事變正經了，也變得更難寫。這一次單純講『匪』，也算難得」。

袁劍偉談到年輕時看最多是荷李活賣座片，之後到大學階段才開始看較另類電影，影響他最深、最大的都是當年的商業導演，如佐治魯卡斯（George Lucas）、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）等，「那些年看他們的電影，心想如果有一天可以執導一部節奏明快、官能刺激又不落俗套的電影，便算是完成一部分夢想」。

感嘆電影票房低迷

談到《盜月者》演員，袁劍偉說：「每個角色都要成長轉變，實在太難，我盡了力，希望大家會喜歡《盜月者》，在眾多角色中找到自己的一部分，參加這一段不再常見的旅程。2023年聖誕節票房是20年來新低，影評人的結論是沒有新題材，來來去去都是差不多的電影，港人北上也是一大原因。今年會更困難，聽說很多電影都暫停，《盜月者》是幸運，還有機會面世」。

相關字詞﹕盜月者 娛樂場

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