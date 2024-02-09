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娛樂

連家穎學整蘿蔔糕雞手鴨腳 蔡穎恩嚇親：要準備急救箱

蔡穎恩整蘿蔔糕曬超強刀功 獲拍檔連家穎封為食物切割師

【明報專訊】蔡穎恩相約女團Me&成員連家穎（Vian）為網上頻道拍攝賀年特輯，炮製蘿蔔糕。蔡穎恩表示非烹飪教學，純粹分享自己喜歡的食譜。她煮得有板有眼，刀功獲Vian大讚兼封為「食物切割師」。蔡穎恩表示很喜歡切食物，「切嘢是修養心靈練習，可以去除雜念，當下不需要想太多」。至於Vian不時出現「蝦碌」情况，鬧出笑料。

蔡穎恩表示特別喜歡本地白蘿蔔，味道非常清甜，其他食材有瑤柱、冬菇、粘米粉及來自家鄉的臘腸，她說：「我阿嬸在家鄉特登帶來給我，非常美味。」她將蘿蔔洗乾淨後放在砧板上刨皮，說是最安全的刨皮方法。Vian有樣學樣，但一刨便跣手，蔡穎恩嚇得目瞪口呆。Vian笑說自己可以熟能生巧，蔡穎恩擔心皺眉，笑言要預早準備急救箱。之後切食材，Vian顯得手忙腳亂，蔡穎恩為安全起見，安排Vian用鉸剪剪冬菇及用手搣乾瑤柱，之後將蘿蔔糕放入蒸爐。

蔡穎恩質疑Vian家政攞A

蔡穎恩好奇Vian上家政堂的情况，問對方的拿手菜是什麼？Vian笑指最拿手是超重口味意粉，「我上家政攞A，因老師好鍾意重口味，我專登買勁重口味的意粉醬考試」。蔡穎恩一臉疑惑問：「你學整意粉，但買現成的意粉醬？」Vian連忙說：「對唔住呀老師，唔好收咗我張證書啊！」

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