被指似木村拓哉 張繼聰：唔好侮辱佢 陳詠燊願為Do姐寫《飯戲攻心3》劇本

Do姐跟《飯戲攻心2》演員談電影幕後花絮，現場氣氛輕鬆愉快，還有不少爆笑位。Do姐讚張繼聰年紀逐漸成熟，愈來愈似木村拓哉，引起全場歡呼。張繼聰聞言立即截停Do姐，「千祈唔好咁講，麻煩剪走呢段」。Do姐續說：「有時睇你的社交網，以為是木村拓哉，原來係你嚟嘅。」張繼聰笑說：「你呢啲係誅我，唔係幫我，我呢次死梗。大家都係木村粉絲，唔好侮辱佢。」

魏浚笙享受被嫌棄

新加入劇組的魏浚笙（Jeffrey）被Do姐問拍攝前有否做足準備？他說：「有呀！」Do姐隨即道：「咁就答完？你想死呀？」Jeffrey笑笑口補充說：「當然有準備，很享受角色污糟邋遢的造型，因為好爽，望到大家嫌棄自己個樣會好享受。」Do姐指Jeffrey是轉個彎讚自己靚仔。在眾人起哄下，Jeffrey招架不住，唯有補鑊說：「我都覺得自己惡心，不過的確是享受，多謝導演悉心安排。」

鄧麗欣讚劇本寫得好

現場觀眾向演員提問，說上集距離續集相隔兩年，演員有否需要重溫首集？張繼聰說完全不需要，「因首集做足幾個月謝票，跟鄧麗欣由夏天謝票到冬天，短髮變長髮，大家有很好的默契。大家又演得好，好快入戲，望着Monica（鄧麗欣飾）就會二佬（張繼聰飾）上身，這就是有好對手的好處」。鄧麗欣讚劇本寫得好，所以很快投入角色，大家已建立一定默契。

Do姐：我拍戲好麻煩

有細心觀眾發現戲中有不少鄭伊健的「影子」，陳詠燊說：「香港男仔應該對伊健哥哥有種情義結，因為他是香港幾個流行文化的icon，如《古惑仔》、《風雲》等。寫劇本時，下意識提及幾次，揀歌時又碰巧揀中他的歌曲，令伊健哥哥的精神不停出現在我們戲中。」被問到可有興趣找Do姐拍第3集？陳詠燊即說：「任何人問我有無第3集，我都好有保留，但如果Do姐應承演出，我即刻寫（劇本）。」Do姐對此說：「我拍戲好麻煩，我無佢哋咁隨和又nice。」觀眾隨即起哄，相當期待Do姐再次現身大銀幕。

娛樂組

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