明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

辦粉絲聚會慶祝入行10周年 蔡潔感謝生死之交鼓勵前行

【明報專訊】蔡潔入行10周年，日前舉辦粉絲聚會兼補祝生日，有來自廣州、沈陽、上海及新加坡的粉絲出席。她唱3首歌，以及慈善義賣她寫的兩本書《夢的轉場機器》及《有隻貓在芒果星》，為「大樹下善待動物庇護站」籌款。

蔡潔選唱《你要的愛》及《所有下雨天》，代表她喜歡的天氣及創作的心情，還唱衛蘭的《就算世界無童話》，她說：「不經不覺已參與過逾30部電影，中間有好多等待和未知，到近年開始有機會拍劇，好開心不少角色獲大家認同，更開心是知道有你哋（粉絲）支持，亦想多謝2017年認識嘅一班生死之交，他們帶我做義工，鼓勵我面對演藝路上的困難，幫我解開一些心結，他們更送《就算世界無童話》這首歌畀我，陪我走未來的路。」

「無諗過可以講到45分鐘」

轉眼入行10年，面對一班忠粉，蔡潔說：「無諗過可以講到45分鐘，𠵱家把聲有點沙，好多謝他們，就算我揀的是慢歌都一樣好好反應，應承大家，未來出歌或有活動，會多些安排大家出席。」蔡潔2012年參選《墨爾本華裔小姐》獲冠軍及「最上鏡小姐」等7獎，2013年《國際中華小姐競選》獲「最受傳媒歡迎佳麗」，2014年大學畢業後加入娛樂圈，參與首部電影《香港仔》，近年憑劇集《非凡三俠》、《拳王》、《法證先鋒V》及《一舞傾城》等角色入屋。

娛樂組

相關字詞﹕蔡潔

上 / 下一篇新聞