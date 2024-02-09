高海寧為「體諒美斯」言論道歉 自責了解片面就發表非常不妥

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高海寧日前入場觀看足球賽心情興奮，四處跟圈中好友集郵；翌日出席活動，被問到美斯未有落場惹不滿時，她稱現場氣氛很好，港隊表現出色，看得很開心和激動。她表示每名入場人士當然是想睇美斯，但注意力不應只在美斯身上，整場球賽也很重要。高海寧當時說︰「我也想看到他落場，但聽說他受傷，作為球迷也希望美斯有好的身體狀態比賽，我可以諒解這件事。當然每個人反應都不同，都明白各位的失望，一心入去睇偶像，偶像又受傷無得落場，當下情感是澎湃，但當大家冷靜下來，會諒解這件事，因無人會想美斯受傷。」被問到部分門票近5000港元，「是期望同睇到的有落差而失望，美斯都有在現場坐足90分鐘，碧咸又在場跟大家打招呼。」

望缺陣事件有合理交代

不過隨住事件愈演愈烈，她前晚發聲明就言論公開道歉，環球網的微博亦有轉載。她在聲明寫道：「為免產生更大的誤會，我覺得有必要向大家說明一下：首先我跟大家一樣，對於美斯沒有落場踢球感到非常失望，當天回應記者提問的時候，因為看了球隊教練在賽後記者會上回應『美斯因受傷不能上陣』的報道，所以在採訪中才有『聽說他受傷了』的說法。如果大家有看到完整訪問片段的話，實際我想表達的是：我很投入觀看當天的賽事，因為中國香港隊踢得很好，上半場攻勢很給力，身為球迷看得是盡興的。但許多遠道而來的粉絲們，面對當天的情况，肯定還是會感到失落和傷心。後續我也是跟大家一樣，瞭（了）解到之後發生的更多情况，讓我感到非常震驚。我充分意識到，自己當時在只瞭（了）解片面的情况下，發表的言論是非常不妥的。在此要向所有關注這件事的朋友們表示歉意，真的非常抱歉！我會持續關注事件的發展，也希望這件事能有一個合理的交代。以後會更加謹言慎行，做好作為公眾人物的正向引導。」

雷深如：隻腳突然好返

美斯來港參加表演賽，未有落場，亦跟現場球迷幾乎零互動，令人大失所望，很多球迷滿腔怒火大叫「回水」，又用波衫掟美斯及踢爛美斯的紙牌。美斯在港稱受傷，但前晚到日本東京對戰神戶勝利船時，於球賽60分鐘後備上陣「復出」，衝刺、帶波過人、傳球及射門表現自如，惹來港人疑問及猜測，怒氣升級。美斯在日本期間態度明顯比在港親切，在比賽前一晚，跟有「日本第一男公關」之稱的羅蘭Roland見面，展露笑容。

不少藝人看到美斯在日本上場踢波都感驚訝，歌手雷深如（J.Arie）在社交網上載美斯在球場上的情况，留言：「嘩，美斯隻腳突然好返，喺日本出場啦！」張堅庭亦有發文：「美斯下半場出，動作靈敏喎……剛剛美斯兩射兩中龍，但被龍門撲出。」

陳湛文：勁似集體失戀

陳湛文則留言形容似失戀，「其實𠵱家勁似集體失戀，全部人都被美斯飛咗，即刻呼天搶地，想知點解到𠵱家再見佢另結新歡，個心就當堂酸溜溜，仲乸住乸住咁」。

足球評述員馬啟仁（Keyman）開直播談論美斯發生咩事。