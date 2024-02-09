明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

高海寧為「體諒美斯」言論道歉 自責了解片面就發表非常不妥

【明報專訊】球王美斯周日（4日）隨所屬球會國際邁阿密友賽港隊時稱因肌肉不適缺陣，惹來球迷大叫「回水」，群情洶湧，事件引起軒然大波。當日入場觀看球賽的高海寧，翌日出席活動時指現場氣氛好好，看得很開心和激動。對於美斯未有落場，她指聽說美斯受傷，作為球迷希望對方有好身體狀態比賽，會體諒，稱美斯亦有坐足90分鐘。隨着事件愈演愈烈，高海寧的「體諒美斯」言論受批評，她前晚在社交網發聲明承認當日言論不妥，只瞭（了）解片面情况，並公開道歉，稱會持續關注，希望這件事有合理的交代。

娛樂組

高海寧日前入場觀看足球賽心情興奮，四處跟圈中好友集郵；翌日出席活動，被問到美斯未有落場惹不滿時，她稱現場氣氛很好，港隊表現出色，看得很開心和激動。她表示每名入場人士當然是想睇美斯，但注意力不應只在美斯身上，整場球賽也很重要。高海寧當時說︰「我也想看到他落場，但聽說他受傷，作為球迷也希望美斯有好的身體狀態比賽，我可以諒解這件事。當然每個人反應都不同，都明白各位的失望，一心入去睇偶像，偶像又受傷無得落場，當下情感是澎湃，但當大家冷靜下來，會諒解這件事，因無人會想美斯受傷。」被問到部分門票近5000港元，「是期望同睇到的有落差而失望，美斯都有在現場坐足90分鐘，碧咸又在場跟大家打招呼。」

望缺陣事件有合理交代

不過隨住事件愈演愈烈，她前晚發聲明就言論公開道歉，環球網的微博亦有轉載。她在聲明寫道：「為免產生更大的誤會，我覺得有必要向大家說明一下：首先我跟大家一樣，對於美斯沒有落場踢球感到非常失望，當天回應記者提問的時候，因為看了球隊教練在賽後記者會上回應『美斯因受傷不能上陣』的報道，所以在採訪中才有『聽說他受傷了』的說法。如果大家有看到完整訪問片段的話，實際我想表達的是：我很投入觀看當天的賽事，因為中國香港隊踢得很好，上半場攻勢很給力，身為球迷看得是盡興的。但許多遠道而來的粉絲們，面對當天的情况，肯定還是會感到失落和傷心。後續我也是跟大家一樣，瞭（了）解到之後發生的更多情况，讓我感到非常震驚。我充分意識到，自己當時在只瞭（了）解片面的情况下，發表的言論是非常不妥的。在此要向所有關注這件事的朋友們表示歉意，真的非常抱歉！我會持續關注事件的發展，也希望這件事能有一個合理的交代。以後會更加謹言慎行，做好作為公眾人物的正向引導。」

雷深如：隻腳突然好返

美斯來港參加表演賽，未有落場，亦跟現場球迷幾乎零互動，令人大失所望，很多球迷滿腔怒火大叫「回水」，又用波衫掟美斯及踢爛美斯的紙牌。美斯在港稱受傷，但前晚到日本東京對戰神戶勝利船時，於球賽60分鐘後備上陣「復出」，衝刺、帶波過人、傳球及射門表現自如，惹來港人疑問及猜測，怒氣升級。美斯在日本期間態度明顯比在港親切，在比賽前一晚，跟有「日本第一男公關」之稱的羅蘭Roland見面，展露笑容。

不少藝人看到美斯在日本上場踢波都感驚訝，歌手雷深如（J.Arie）在社交網上載美斯在球場上的情况，留言：「嘩，美斯隻腳突然好返，喺日本出場啦！」張堅庭亦有發文：「美斯下半場出，動作靈敏喎……剛剛美斯兩射兩中龍，但被龍門撲出。」

陳湛文：勁似集體失戀

陳湛文則留言形容似失戀，「其實𠵱家勁似集體失戀，全部人都被美斯飛咗，即刻呼天搶地，想知點解到𠵱家再見佢另結新歡，個心就當堂酸溜溜，仲乸住乸住咁」。

足球評述員馬啟仁（Keyman）開直播談論美斯發生咩事。

相關字詞﹕張堅庭 馬啟仁（Keyman） 陳湛文 雷深如（J.Arie） 高海寧 美斯

上 / 下一篇新聞