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娛樂

【開箱】喜劇見木如見林 一人獨大結局「可悲」

【明報專訊】上乘喜劇從來諷刺時弊，笑中帶淚，從差利卓別靈（Charlie Chaplin）到周星馳莫不如是，今天看卅多年前的《表姐，你好嘢！》會否唏噓微笑，留待觀眾自行評價。截至昨天在內地上映41日的《年會不能停！》仍穩守票房冠軍，亦是一例；諷刺職場陋習佳作，見木如見林，結局三名主角，兩男升職加薪，唯一女生辭職，無悔「叛逆」之名逐夢，而且董事長一人說了算，到底是反映現實，還是審查制度下已爭取最大的創作自由？

草包員工進大觀園

在《年會不能停！》身兼編導兩職的董潤年，曾憑馮小剛主演的《老炮兒》摘下金雞獎最佳編劇；片中也盡展其編劇功架，無論撰寫人物到錯摸橋段，均環環相扣，並且在每一階段製造笑料。片中第一男主角胡建林本是位處鄉鎮大工廠的鉗工，忠誠、勤勞、單純且在熟悉範圍十分專業；跟他分屬同事的莊正直是專責材料供應的科長，為讓孩子入讀市內名校，以30萬人民幣行賄高層托馬斯，好讓他調遷至城裏總部（大廠）。怎料人力資源部的皮特，醉酒後把本來報名參加年會表演的胡建林資料，跟莊正直的對調，結果胡收到通知往總部上班。

胡建林首天到總部，另一男主角兼皮特下屬的副組長馬杰登場，他很快已知道調職出錯，卻選擇隱瞞。其實馬杰的工作態度跟胡建林類似，都是鞠躬盡瘁死而後已，認為996甚至247制無限加班沒問題。其後「外包」（外聘非正式僱員）女員工潘怡然調來，跟胡馬兩人合作籌備年會演出，三主角正式聚首一堂。編導董潤年先是聰明地利用胡馬的矛盾製造第一波笑料。胡本是草包，不懂城中辦公室文化，馬杰也不敢委派他任何工作。可胡本性勤奮，怎可能閒着沒事，馬遂隨便着他記牢公司每個員工名字。馬杰沒料到胡照辦，刻下正謠傳裁員，胡建林有事沒事見每人都認臉說名，遭誤會為「點名」裁員的「欽差大臣」，因而受到奉承，甚至訛傳他是董事長私生子，正是其步步高陞的由來，正好說明此片由講述貪腐開始、奉承文化、由上而下含糊其辭的廢話，在這大企業比比皆是。

三主角獨一人追夢

片中不乏玩語意的笑料，例如「執行不堅決，就是堅決不執行」，爆笑之外，也反映唯命是從的官僚主義。玩諧音的傳統搞笑伎倆，此片也不缺；莊正直諧音正是「裝」（扮）正直，結果行賄落空，受老婆逼迫，逃過挾持後到總公司偷吃偷喝等待「維權」機會。玩諧音也適用於員工愛改英文名，這種香港由學校開始的習慣，不知道內地職場是否屬潮流，所以電影如實反映，抑或只是編劇「言志」表述？胡建林首天上班已被吩咐改名John，華語拼音「莊尼」，跟「裝你」同音，已表明此人大整蠱；馬杰即Magic，潘怡然洋名Penny，不論音意和人設皆為「叛逆」，事實上她做事拼命，有話直說，被標籤為理想主義者，人設罕見。結局兩男主角甘受公司安排，升職加薪，唯有「叛逆」脫離體制，踏上創作音樂的表演舞台，才是真正逐夢。

片末年會，三主角在舞台揭露莊正直行賄只是冰山一角，背後還有更大的高層權鬥在拳來腳往，公司裏的骯髒亂局呈現眼前，董事長只說會調查清楚，給大家一個公道，讓無辜被裁員工回來。除了見主角有「美滿」結局，制度有何改善，完全未提；在年會揭露事件真相後，胡建林表示該敢於說實話，跟皮特同組的馬克事後卻問，「到底我們有沒有站錯隊？」正展現扭曲的職場文化根深柢固，制度腐敗無法或沒打算應對的可悲所在。片中把年會設定為2019年，胡建林銘記於心董事長1998年時任廠長，面對經營困難，寧另找解決方法，也堅持年會辦下去，藉以團結人心。但為什麼選擇這兩個年分？

另外，胡馬潘三人在年會演出的曲目，把台灣已故歌手張雨生名作《我的未來不是夢》旋律改詞加插rap，內容和意念不俗，也成為結尾高潮；同時也感慨內地流行曲如何匱乏，當人才不缺，為何作品難以豐盛，不也值得深思？

上映日期：2月1日

相關字詞﹕開箱 董潤年 年會不能停！

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