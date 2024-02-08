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娛樂

東京巨蛋騷開鑼 Taylor Swift 124萬買名牌慰勞30員工

【明報專訊】美國樂壇天后Taylor Swift日前在格林美音樂頒獎禮無視頒獎給她的加拿大天后Celine Dion，被評不尊重前輩，其團隊即時「補鑊」，火速安排Taylor到後台與Celine合照，美媒形容為「止血」之舉；不過亦有評論指她致謝辭時公告將推出新碟，也是不恰當舉動，宣傳意味大於一切，已貴為最紅天后，實在不必，而且台下她的粉絲反應最熱烈，其他歌手拍掌的卻不多。

雖然Taylor Swift在格林美音樂頒獎禮表現受到批評，但破紀錄第四度贏得年度專輯殊榮，值得慶賀，也一如過往厚酬慰勞一班手足。據報她斥資總值16萬美元（約124萬港元）買了Cartier、Louis Vuitton等名牌首飾及手袋，送給逾30名跟她緊密合作的員工。

另一方面，Taylor Swift的《Eras Tour》亞洲巡迴演唱會昨晚在東京巨蛋掀開序幕，將會唱到本月10日，合共4場，觀衆總人數約22萬。昨日下午兩三點，東京巨蛋外已聚集大批歌迷等候入場及購買周邊產品。據美媒引述日本的調查數據，估計今次Taylor演唱會為當地帶來2.29億美元（約17.8億港元）經濟效益。另外，Taylor男友查維斯卻斯（Travis Kelce）將於周日（11日）在拉斯維加斯舉行的超級碗出賽，過去近半年不時入場觀戰的她相信不會錯過這重要時刻。連日本駐美大使館上周也發文安慰粉絲，稱東京與拉斯維加斯只要12小時機程，加上比美國快17小時，所以Taylor必定能在超級碗開賽前舒舒服服抵達。

相關字詞﹕Eras Tour巡迴演唱會 東京巨蛋 美國樂壇天后Taylor Swift

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