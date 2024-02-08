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娛樂

《逝者不安息》佔Netflix英語節目史上最高收視第9位 韓劇《低谷醫生》韓片《烏有之地》登頂

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨日公布1月29至2月4日的一周收視，朴信惠產後復出拍劇《低谷醫生》，以及《犯罪都巿》馬東石主演動作片《烏有之地》，分佔非英語節目及電影榜首，反映韓流影響力有增無減。另外，曾奪兩周英語節目收視冠軍的美劇《逝者不安息》，上周已滑落至第4位，但上架至今累計觀看次數8490萬，踢走《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》，成為Netflix史上最高收視英語節目第9位，成績理想。

Netflix史上最高收視十大排名，過往只計算首28日播放成績，直至去年推出新制，計算日期延長至91天，令到珍娜奧蒂嘉（Jenna Ortega）主演的《星期三》以累計2.52億觀看次數，取代《怪奇物語4》，成為該平台史上最高收視英語節目。改編自美國作家哈蘭科本（Harlan Coben）同名小說的驚慄劇《逝者不安息》，今年元旦上架至2月4日為止，播出35日錄得8490萬觀看次數，超越《獵魔士》，躋身史上最高收視英語節目第9位，成績斐然。由於距離91天截數日期尚遠，估計要擊敗第6至8位的《暗夜情報員》、《怪奇物語3》及《柏捷頓家族：名門韻事2》，甚至突破1億觀看次數大關，挑戰第5位《后翼棄兵》，並非難事。

《毒門教母》蟬聯英語節目冠軍

《逝者不安息》故事講述退伍軍人Maya（米雪基瑾飾）的胞姊Claire及丈夫Joe先後遇害，疑兇仍未落網，Maya復遭保母Izabella施襲，最終揭發是遇人不淑的家庭悲劇。此劇上周觀看次數跌至510萬，仍穩佔英語節目收視榜第4位。至於三甲位置，順序為《毒門教母》、《亞歷山大大帝：封神之路》及《美國夢魘：迷離綁架案》。值得一提的是，《毒門教母》連續兩周觀看次數錄得2060萬，不單是英語節目收視榜首，更是Netflix上周最多人收看的影視作品。

英語電影方面，新上榜紀錄片《流行樂最傳奇一夜》（The Greatest Night in Pop）及動畫《我的好朋友黑漆漆》，分別以1190萬和1000萬觀看次數佔據冠亞軍；奇雲赫特（Kevin Hart）主演動作喜劇《堅離地神偷》未能達成四連冠霸業，最終跌落季軍位置，可謂雖敗猶榮。

非英語排行榜則屬韓流天下，馬東石主演《烏有之地》以1810萬觀看次數蟬聯非英語電影收視冠軍，比上星期多出380萬，更大幅拋離亞軍的西班牙片《絕地盟約》（690萬）。非英語節目方面，由朴信惠與朴炯植合演的《低谷醫生》登頂，由初上榜第9位急升至冠軍，觀看次數亦由140萬倍升至290萬。事實上，此劇在韓國有線頻道JTBC開播至今，口碑帶動收視節節上升，由首集4%增至第4集6.7%，且看本周能否保持升勢。

提起《低谷醫生》，韓國男團EXO成員Chen將為該劇獻唱第3首插曲《How To Love Me》，並於後日（10日）下午6時在韓國各大音樂串流平台上架。為了宣傳新歌，Chen亦已錄影KBS電視台音樂節目《李孝利的紅地氈》，預計春節期間播放。

相關字詞﹕Netflix收視 朴信惠 烏有之地 低谷醫生 逝者不安息

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