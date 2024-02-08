【娛樂場】《詩畫中國》 演藝名人合演將古畫「活」起來

樊少皇楊德戰拳腳交鋒

參演《詩畫中國》的藝人不乏港人熟悉面孔，有近年進軍內地發展的武打演員樊少皇，一展自幼習武的功架，以一剛一柔與世界太極拳冠軍楊德戰拳腳交鋒，彰顯清代著名書畫家鄭板橋所繪的《竹石圖》軸中，竹之高風亮節品格。

在演藝及戲曲界的全才藝人汪明荃穿起旗袍，與香港故宮文化博物館館長吳志華一同介紹國家一級文物：南宋趙伯駒的《江山秋色圖》卷，古韻味十足。

惠英紅穿古裝行騷

趙雅芝現身節目，以優雅的姿態冲泡中國茶，展現了明代畫家文徵明所繪畫的《林榭煎茶圖》，獲不少網民大讚「茶香人美」；影后惠英紅穿起古裝服飾行騷，還原南宋風俗畫《雜劇〈打花鼓〉圖》中的雜劇藝人形象。

惠英紅稱這次表演使她學習到華夏千年的服章之美、禮儀之美，「以後再拍古裝都能應用得非常好，我會把學到的再教給年輕演員，因為這是我們國家的寶藏」。還有「樂壇校長」之稱的譚詠麟，伙拍內地男歌手胡夏為蘇東坡畫作《瀟湘竹石圖》合唱一曲，另外又朗誦《定風波》。

學術角度解讀詩畫

節目邀請了中央美術學院院長範迪安、中國美術館館長吳為山及北京師範大學副校長康震以「賞卷人」，評鑑這些詩畫，並與央視「名嘴」主持人撒貝寧一同品味「納山河萬景，涵上下千年」的中國詩畫之美。透過賞卷人的專業學術角度解讀詩畫，詮釋畫風特式，以及解構詩畫的歷史故事等，讓觀眾在欣賞文藝精品後，能從學術層面了解創作者的心思與詩畫的意蘊所在。

《詩畫中國》 港台電視31

2月11日起 逢周日下午2時及晚上9時30分