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娛樂

鄧麗欣找靈魂伴侶緊要過結婚 張繼聰回味首嗌謝安琪做太太

【明報專訊】張繼聰與鄧麗欣合演賀歲片《飯戲攻心2》，承接首集演情侶，續集二人修成正果，大爆拍攝過程遇重重難關，難忘演出結婚宣讀結婚誓辭一幕，他們感觸甚深，鄧麗欣更發自內心流出眼淚。張繼聰想起當年與謝安琪結婚，曾有很多談論，面對非一般壓力，那天很累、很漫長，但現在回想一切都值得。感情未有着落的鄧麗欣稱相信緣分，現階段已不執著結婚，想找靈魂伴侶陪伴，適合一起生活便可。

記者：柯美

張繼聰與鄧麗欣在《飯戲攻心》飾演戀人，再合作於續集步入人生另一階段，張繼聰又唱又跳張國榮（哥哥）的《Monica》抱得美人歸，跟鄧麗欣結婚。張繼聰稱這場戲過癮又好玩，「復刻當年哥哥的MV，服飾一模一樣，件衫墊膊，但不需要學哥哥唱腔，用『二佬』身分唱」。他笑言重點是MV在炎夏拍攝，又唱又跳差點中暑。

婚禮戲一波三折

戲中有多場大場面，單是婚禮便有3場，每天開工動輒逾百人，其中一場婚禮，在戶外烈日當空下拍攝，由早拍到晚，張繼聰穿上3件頭禮服，拍完看片見自己臉被曬至紅色，臉色與室內景不連戲，導演陳詠燊更慘被灼傷。鄧麗欣在這場戲得一兩個鏡頭最舒服，見他們拍得辛苦，有萬歲買凍飲安撫。

劇情講張繼聰與鄧麗欣在主題公園舉行婚禮，每晚待園內收工才能拍攝。張繼聰說：「黃昏五六點入去化妝見日落，清晨見日出就收工。拍攝期間又撞正打風，婚禮現場食正風，導演擔心佈置東歪西倒，被迫取消，有日又落雨，經歷很多製作上難關。」

張繼聰承認與鄧麗欣行禮時，想起當年和謝安琪（Kay）結婚情景，尤其宣讀誓辭時，因每段婚姻行到這一步都經歷很多東西，他亦不例外，笑沒有人試過在凌晨三四點快天亮時宣讀誓辭，之前又多晚通宵開工，但那一刻仍然感觸和感動。鄧麗欣在宣讀完誓辭也忍不住喊，「眼淚出自真心，因戲中跟阿聰（張繼聰）經歷很多，終於走到這一步」。

爆鄧麗欣大把人追

鄧麗欣戲中參與3個婚禮，會否被嚇怕，還是有衝動想結婚？她說：「我人生中也經歷很多別人的婚禮。」將來結婚會否從簡？鄧麗欣說：「很久之前已有這個想法，參加過太多婚禮，覺得將來結婚不需要搞太多東西，最重要兩個人享受個派對，身邊是我最愛的人已足夠。我見很多朋友搞得太多，自己又煩，又為些瑣碎事情鬧得不快，享受不到這麼重要的日子。（何時舉行婚禮？）睇我笑得幾尷尬，順其自然吧。」

問張繼聰有否介紹「筍盤」給鄧麗欣？他大讚拍檔又靚又有事業，大把人排隊，毋須介紹。鄧麗欣大笑認同：「合理呀，睇緣分，不想太多，去到這階段已不執著於結婚，兩個人一起最重要是適合，對方可陪我一直生活下去，什麼事都可跟他分享，要搵個soulmate較重要，有時跟朋友和家人不講得太多，又不想煩到他們，另一半就不同，什麼也可分擔。（出現了沒有？）期待下。」

現實生活愛低調

張繼聰稱當年與Kay結婚，跟戲中「二佬」不同，沒有婚前恐懼，在幸福家庭成長的他透露父母至今仍非常恩愛。不過當年結婚面對另一種壓力，有很多人談論，是非一般壓力，回想當天婚禮，雖然很累、很漫長，但很值得，張繼聰說：「忙完一輪，曲終人散，在酒店房終於叫Kay做太太，又一齊吃早餐，都是美好回憶，回想起也很開心。每個人心態不同，我從太太角度出發，她想大搞就大搞。」

張繼聰覺得女性五時花六時變，鄧麗欣堅稱自己想法從一而終，「可能年紀愈大，又做這行，婚紗著過無數次，經常『大龍鳳』，自己的婚禮反而想低調一點，但絕非不期待，搵到Mr. Right重要些」。張繼聰說：「我們經常娛樂人，有些位不想再娛樂人，好似萬聖節，朋友叫我一齊cosplay，我話返工經常扮，仲扮？」鄧麗欣反而喜歡在萬聖節扮鬼扮馬，可扮到不似自己行出街。張繼聰笑言之前萬聖節和Kay去街感受氣氛，他扮回自己，被朋友說他扮得好似張繼聰。

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