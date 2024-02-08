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娛樂

麥皓兒懷緬師父哭成淚人 鄭啟泰未婚妻隔空發表愛的宣言

【明報專訊】資深DJ鄭啟泰上周六（3日）猝逝，他生前與愛徒T-Max（海淦清）與麥皓兒一起主持的新城廣播知訊台節目《得閒High Tea》，昨日再開咪，由林伽遙和梁樂童代替鄭啟泰主持節目，直播室內放了一張空櫈。T-Max與麥皓兒未接受鄭啟泰離開，二人感謝師父提攜，麥皓兒更忍不住哭成淚人。T-Max相信師父在天上會繼續玩樂，很多人覺得鄭啟泰瘋瘋癲癲，他則以大智若愚形容對方。

哭乾眼淚展笑面

節目期間播出《怪你過份美麗 紀念鄭啟泰》特輯，感謝鄭啟泰加盟新城25年來全心全力付出，以及薛家燕、伍詠薇與鄭啟泰未婚妻王雁芝分享昔日跟他相處點滴的錄音，希望聽眾能永遠記住鄭啟泰的笑聲。王雁芝說：「認識鄭啟泰的人都知道他很喜歡整蠱人，今次真是大整蠱，先求婚，之後自己走了不理我，很多朋友都話點解我可以咁堅強，想哭就哭，我話其實已哭完，哭完就要笑番。記得每一次我哭，他都會說：『哎吔，全世界最醜樣係你呀，快啲笑番啦，嚇親人咩！』我接受他訪問時而認識，之後拍拖，他很懂得享受人生，會開着音樂跳舞掃地，又會帶我去海旁野餐等，好浪漫。他曾說過不會結婚，但竟然可以令這隻沒腳雀仔向我求婚，記得當晚跟我講：『老婆，以後記得改口叫老公啦！』」

王雁芝表示跟鄭啟泰拍拖兩年，是人生中最幸福、最浪漫的時光，慶幸陪他行到最後一秒，會延續他的快樂行落去，「我們愛得太轟烈，相信不在乎天長地久，只在乎長期心裏擁有，希望大家記得鄭啟泰的好，繼續延續他的正能量。I love you老公」。

記者：柯美

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