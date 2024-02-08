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娛樂

佘詩曼憑《新聞女王》膺民選視后 《社內相親》大贏家 盧瀚霆視帝三連霸

【明報專訊】由網絡平台舉辦的《觀眾在民間電視大獎2023》昨日公布賽果，今次有14,185人參與投選14項獎項，總票數逾18萬票。14項目中，最多人參與投選最佳劇集，共13,715人。

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）主演ViuTV劇《社內相親》成大贏家，他獲民選最佳男主角、其主唱的劇集插曲《特別約會儀式》成民選最佳電視歌曲，與隊友呂爵安奪民選最佳戲劇拍檔；麥沛東成民選最佳男配角。《社內相親》還囊括民選最佳劇集、民選最佳劇本，共6獎。

《MIRROR Time》奪兩獎

Anson Lo繼《大叔的愛》、《百萬同居計劃》，今次憑《社內相親》連續3年成為民選視帝，獲6106票（44.87%），大幅度拋離其他對手。同劇呂爵安獲第2名，隊友陳卓賢憑《冰上火花》排第3，《破毒強人》陳豪與《那年盛夏我們綻放如花》張迪文得第4與第5名。Anson Lo兼成民選飛躍進步男藝員之冠，相當豐收，呂爵安與陳卓賢列第2及第3名。陳漢娜成民選飛躍進步女藝員榜首。MIRROR到澳洲拍攝的ViuTV團綜《MIRROR Time》，奪民選最佳綜藝節目及民選最佳主持。

大熱佘詩曼憑無綫劇《新聞女王》「文慧心」一角奪得民選最佳女主角，有4011票（30.79%），擊敗第2位《社內相親》陳漢娜、第3位《那年盛夏我們綻放如花》邱彥筒。佘詩曼連同之前於無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》奪最佳女主角、馬來西亞最喜愛TVB女主角及大灣區最喜愛TVB女主角，至今成四料視后。

高海寧膺最佳女配角

高海寧早前在《萬千星輝頒獎典禮2023》憑《新聞女王》贏得最佳女配角，她再以此劇奪民選最佳女配角，得票2151票（18.20%）。民選最佳男配角則是《社內相親》麥沛東，獲2233票（18.05%）。

14項獎項5強位置中，與MIRROR成員相關共佔25個席位，佔總數70個席位中的35.71%；當中8項第一名都與MIRROR成員相關，共佔57.14%。《那年盛夏我們綻放如花》打敗MIRROR成員參演的《社內相親》、《MIRROR Time》、《冰上火花》，得3591票（26.78%），獲民選最佳攝影。

娛樂組

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