Twins完成14場紅館騷 謝粉絲助壯舉 阿Sa前度捧場 阿嬌首談「同性密友」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Twins演唱會尾場氣氛依然熾熱，老閭楊受成、陳慧嫻、王敏奕、衛詩雅、傅穎與MIRROR成員邱士縉偕女友李炘頤等捧場。Twins一輪勁歌熱舞後，阿Sa說：「14場喇！破了我們的紀錄，在場每一位都和我們共同創造這個壯舉，多謝晒！其實真的冇諗過開到14場。」

尾場粉絲為贏獎品，落力打扮成Twins以往的不同造型引偶像注意，有不少男粉絲男扮女裝，當中更有男粉絲只穿上紅色蕾絲胸圍，阿嬌不禁笑道：「個造型係咪侮辱緊我哋呀？」最終賣大包，所有扮嘢入場的粉絲都有禮物。Twins特別鳴謝陳慧嫻來捧場，阿Sa興奮高呼：「慧嫻姐姐是我們青春。」二人隨即清唱《跳舞街》，又懇請陳慧嫻快些開騷。

祖兒嘲Twins當眾獻吻欠矜持

好姊妹容祖兒任尾場嘉賓，阿Sa介紹時笑道：「呢個係傳統，呢個人上次大鬧我哋演唱會，今次應該冇飲醉。」3人合唱《隆重登場》，唱畢，祖兒向Twins送抱說：「恭喜晒，你哋搞掂喇！」她又笑問Twins粉絲：「好似不夠大聲，是否年紀大呀？最後一場是否要有拆冧紅館的姿態？」

祖兒笑稱最唔抵得聽到台下經常有人大叫「咀佢」，Twins即向她獻吻，祖兒隨即大叫：「好猖狂呢啲女人，好冇矜持囉你哋。」引得全場爆笑。之前開演唱會的她建議和Twins那麼辛苦完騷，不如密謀一齊去旅行，「萬事俱備，只欠現金，我們向老闆（楊受成）拜個早年，讓他畀錢畀得舒服啲。」還帶領全場觀眾多謝老闆，再合唱《你最紅》才落台。尾場粉絲情緒相當高漲，最終Twins兩度安歌，唱到差不多凌晨才完場。

Twins強調單身 感情未有着落

Twins騷後受訪，阿Sa承認開心在於之前很多人覺得她們未必應付到14場，有很多質疑聲音，自己也曾懷疑自己是否唔得，「但原來都仲得喎，聲音是我擔心的，因為之前傷了聲帶，以前的發聲位置已經廢了，今次演唱會令我找到一個比較好的發聲位置」。阿嬌解釋打側手翻跣倒因演唱會期間病了，「當日服了感冒藥，雙手冇力，現在我咬東西都冇力，身體裏面好亂，亂到去唔到廁所，所以要放假休養」。

阿Sa透露不但初戀男友每次開騷都捧場，前度石恆聰今次亦有捧場，她與阿嬌均表示現階段感情未有着落。對於緋聞「同性密友」皇甫聖華來港捧場，阿嬌首談對方，「係朋友，唔可以有朋友嘅咩？（佢咀你喎？）唔係啦！朋友。（要不要特別澄清？）唔使，好多朋友都有嚟啦」。

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