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娛樂

【開箱】《特工亞皆老》「超人」戲分不多 主角估你唔到

【明報專訊】今年賀歲檔期以港產片佔盡優勢，無論是《飯戲攻心2》、《盜月者》和《臨時劫案》都有固定捧場客，票房料將跑贏大市；老幼咸宜的動畫《劇場版SPY×FAMILY CODE: White》、《鴨仔也移民》（Migration）及《熊抱青春記》亦能分一杯羹，至於內地片《紅毯先生》與《年會不能停！》也許成為黑馬，荷李活動作喜劇《特工亞皆老》（Argylle）又如何？本月2日在美國上映，首周末票房收近1800萬美元（約1.4億港元）成為開畫冠軍；香港提早一天公映，能否成為賀歲片王，稍後自有分曉。

失憶特工變小說家

《皇家特工》馬修華堅（Matthew Vaughn）執導，「超人」亨利卡維（Henry Cavill）、《侏羅紀世界》拜絲侯活（Bryce Dallas Howard）及《廣告牌殺人事件》森洛維（Sam Rockwell）合演諜戰片《特工亞皆老》，故事講述小說作家艾利（拜絲侯活飾）筆下的超級特工亞皆老（亨利卡維飾）智勇雙全，卻遭所屬組織負責人烈達（拜仁康斯頓飾）出賣，決定跟拍檔韋逸（約翰辛納飾）攜手反擊。

艾利創作《特工亞皆老》系列大受歡迎，成為暢銷小說。某日她在火車遇上自稱讀者的毅登（森洛維飾），聲稱她的小說內容過分真實，甚至跟現實世界發生的恐襲事件不謀而合，惹來特務組織和恐怖分子關注，隨時有殺身之禍。說時遲那時快，大批殺手湧入車廂，毅登終於揭開特工面紗，以寡敵眾並帶領艾利脫險，後者還未弄清事態發展，卻已迎來更大的人生逆轉：原來亞皆老並非虛構人物，而是她失憶前的真正身分。

動作場面玩出新意

導演馬修華堅前作《皇家特工》的動作場面有口皆碑，尤其是金像影帝哥連費夫（Colin Firth）在教堂大屠殺一幕更是經典；《特工亞皆老》壓軸兩場動作戲亦拍出新意，其一是拜絲侯活和森洛維戴上防毒面具，輪流擲出不同顏色的煙霧彈，並透過恍如雙人舞的步法，優雅又搞笑地把組織所有特工消滅，畫面美輪美奐，動作別出心裁。另一場戲是拜絲侯活為了在鋪滿石油的濕滑地面作戰，於是在鞋底插上小刀，變成溜冰鞋般來去自如，輕易把寸步難行的敵人殺個清光。

有傳《特工亞皆老》製作費高達2億美元（約15.6億港元），票房不容有失，無論在電影海報抑或預告片段，亨利卡維、扮演恐怖分子的樂壇天后Dua Lipa，以及《Marvel隊長2》森姆積遜（Samuel L. Jackson）都是宣傳重點，事實卻是森洛維和拜絲侯活才是男女主角，亨利卡維扮演亞皆老只是活在女方腦海的虛擬角色，戲分並不算多，只能算是配角；森姆積遜扮演特務組織前高層更在片尾才姍姍來遲，難免有誤導之嫌。

雖然亨利卡維戲分不多，至少造型突出、動作戲亦可觀。隨着丹尼爾基克（Daniel Craig）拍罷《007：生死有時》後退役，誰是下任「占士邦」人選，不單是荷李活熱門話題，博彩網站亦開出盤口，截稿前為止，亨利卡維和《殺手列車》艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）暫時成為兩大熱門，觀眾大可視《特工亞皆老》為熱身作。

導演有意拍三部曲

《特工亞皆老》上映後，森洛維的矮小外表和拜絲侯活的圓潤身材，都成為網民的談論焦點，導演馬修華堅解釋「由你意想不到的演員扮演特工，感覺會很新鮮」，未知觀眾會否接受。全片最搶鏡的是貓演員Chip，原是導演與妻子兼德國超模歌迪亞雪花（Claudia Schiffer）的寵物，無論樣子與表情都很可愛，亦為電影製造不少笑點。

近年不少荷李活片都以香港為背景，《蝙蝠俠：黑夜之神》屬於實地拍攝，《哥斯拉大戰金剛》與《鬼影特攻：以暴制暴》則是電腦加工，《特工亞皆老》亦有亨利卡維與華裔女星在維港美景前進行秘密交易的場面，製作方式屬於後者一類，難得導演「自我踢爆」，亨利最後變成站在綠幕前演戲，畫面充滿玩味。

導演曾經透露《特工亞皆老》有意拍成三部曲，從今集片尾彩蛋可見，《天才少女福爾摩斯》男星路易斯帕特奇（Louis Partridge）飾演年輕版亞皆老，首次擔任特工，外表青澀內心卻蠢蠢欲試，然後銀幕出現《特工亞皆老》小說第一集即將開拍電影版的字幕，未知純屬玩笑，還是勢在必行？

上映日期：2月1日

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