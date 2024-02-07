《阿凡達2》揚威土星獎 奇洛李維斯悼念《殺神》亡友

《阿凡達：水之道》2022年12月上映後，全球累計票房收逾23.2億美元（約181億港元），第3集定於明年開畫，第4及5集分別在2029和2031年推出，對於現年69歲的占士金馬倫來說，十年後的體力未必能夠應付第6及7集的龐大工作量，讓其他年輕電影人接手，可謂理所當然。

賽前獲得11項提名的《奧本海默》亦不遑多讓，囊括最佳驚慄片及剪接獎之餘，愛美莉賓特（Emily Blunt）兼奪最佳女配角，她亦負責頒發土星卓見獎予《奧》片導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）。其他得獎名單包括《奪寶奇兵之命運輪盤》奪得最佳魔幻電影，夏里遜福（Harrison Ford）同獲最佳男主角，至於影后是《Barbie芭比》瑪歌羅比（Margot Robbie）；《職業特工隊：死亡清算上集》、《手靈》、《銀河守護隊3》及《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》分別獲頒最佳動作片、恐怖片、超級英雄片和動畫。

另一方面，今屆土星獎頒發多個榮譽獎項，得獎者包括兩屆金像影后茱迪科士打（Jodie Foster）、《殺神John Wick》奇洛李維斯（Keanu Reeves）、《賤熊30》導演薛夫麥費倫（Seth MacFarlane）、《曼達洛人》導演戴夫費朗尼（Dave Filoni），以及兩個長壽電視劇系列：《行屍》和《星空奇遇記》。

現年59歲的奇洛李維斯獲頒以《殺神John Wick》已故拍檔蘭斯列迪克（Lance Reddick）命名的成就獎，表揚他對業界的貢獻，還有扮演角色的影響力。奇洛致辭時提到他曾以親筆信答謝蘭斯：「觀眾喜歡John Wick，全因卡隆（蘭斯扮演角色）喜歡John Wick，令到這部電影變得更好看，他的角色就是有着如此厲害的影響力。」