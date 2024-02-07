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娛樂

Netflix擁抱韓流 今年推逾30部影視綜藝 孔劉新劇壓軸上架 朴贊郁監製古裝片

【明報專訊】影視串流平台Netflix首次公開2023年上半年收視成績表，多部韓國影視作品躋身百大，《黑暗榮耀》以累計6.2億觀看時數位列季軍，成為排名最高韓劇，反映韓流影響力不容忽視。Netflix昨日宣布今年推出超過30部韓國電影、劇集及綜藝節目，包括《鬼怪》孔劉與《為何是吳秀才？》徐玄振合演愛情劇《一箱情緣》，將於第4季壓軸登場，《分手的決心》導演朴贊郁更首次為Netflix監製兼創作新片《Uprising》。

文：蘇珮欣

Netflix早前公布業績，提到《魷魚遊戲2》將於今年內上架，其他續作如《Sweet Home 3》、《京城怪物2》、《地獄公使2》、《體能之巔2》、《單身即地獄4》及《喪屍宇宙2》等亦輪流登場。

《一箱情緣》氣氛神秘

昨日Netflix正式公布今年將有超過30部韓國影視作品推出，除了上述續集，重頭劇包括今年首季推出《某一天》金秀賢與《我的出走日記》金智媛合演《淚之女王》（前譯：眼淚女王），以及《Moving超異能族》柳承龍主演《炸雞奇遇記》；第2季有《機智醫生生活》外傳劇《Resident Playbook》（暫名），改由《還魂》高允貞扮演實習醫生，另有財閥家創立名校為背景，講述高中生成長故事的《名校的階梯》。

《夫妻的世界》金喜愛與《格殺福順》薛景求主演新劇《政壇旋風》暫定第3季推出，最後一季有《獵犬》禹棹奐和《魷魚遊戲》李瑜美合演《浮游先生》，孔劉與徐玄振《一箱情緣》壓軸登場，《一》劇改編自同名小說，《我們的藍調時光》金圭泰執導，講述擱淺在湖邊的行李箱，牽扯出一間神秘的婚姻介紹所，以及男女主角訂立契約婚姻的故事。徐玄振飾演婚介所職員，專門配對短期婚約，孔劉扮演音樂製作人，深陷往事的陰霾而飽受焦慮與孤獨，二人因行李箱出現，令到埋藏已久的秘密逐一浮面。孔劉久未接拍韓劇，加上首次與視后徐玄振合作，令人期待。

姜棟元僕人變劍客

電影方面，今季由宋仲基主演《路基完》打頭陣，《末日騎士》金宇彬主演動作片《黑帶出勤中》第3季上架，講述精通跆拳道、劍道及柔道的金宇彬，獲賞識成為武術官，負責監視佩戴電子腳鐐的釋囚故事。《魷魚遊戲》朴海秀與《梨泰院Class》金多美合演災難片《巨洪》將於第4季推出。同期還有朴贊郁擔任監製及編劇的古裝武俠片《Uprising》，由《孩子轉運站》姜棟元與《閨密盜賞團》朴正民合演，以朝鮮時代為背景，講述武官之子與僕人長大後以敵對身分重遇的故事。

提起Netflix新片，《信用欺詐師》長澤正美主演《巡遊夜》（The Parades）定於2月29日上架，昨日公開首條預告片，講述母親在災難過後尋回失散兒子，最終發現自己早已斃命，被困陰間的故事。電影由《餘年10年》藤井道人執導，其他主角包括《競爭的守護者》坂口健太郎、《流浪之月》橫濱流星及《小偷家族》Lily Franky等，台前幕後陣容強大。

相關字詞﹕孔劉 韓國電影 韓劇

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