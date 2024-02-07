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娛樂

【娛樂場】林嶺東風雲三部曲重映 網民想睇無刪剪版《學校風雲》

【明報專訊】已故著名導演林嶺東擅拍動作片，其風格被稱為「暴力寫實派」，當年他曾說：「是人家告訴我，我的電影很暴力，我才知道。我每天看到的新聞、報道的戰亂，那些才暴力，我的電影怎麼算暴力？」林嶺東執導的電影，「暴力」重點不在於槍林彈雨的刺激，而是參照真實社會問題的反映。他為港產動作片樹立典範，重要作品有很多，當中「風雲三部曲」：1987年《龍虎風雲》、1987年《監獄風雲》與1988年《學校風雲》，定必榜上有名。「林嶺東風雲三部曲」將於2至3月在MCL AIRSIDE戲院限量上映超巨幕場次，將林嶺東作品的震撼威力放到最大。

憑《龍虎風雲》奪金像最佳導演

「風雲三部曲」分別聚焦警匪、監倉、校園，林嶺東以寫實的拍攝風格直擊殘酷事件，首部顛覆警匪忠奸線的《龍虎風雲》，講述臥底探員高秋（周潤發飾），面對「要向職責盡忠，對朋友不義」的角色漸感矛盾，決定辭職，與女友（吳家麗飾）結婚。負責調查珠寶集團械劫案的劉幫辦（孫越飾）因另一臥底事敗被殺，委派高秋接替，並答應他此為最後一項任務。高秋混入阿虎（李修賢飾）的搶劫集團，與阿虎惺惺相惜。行劫當日，警方佈下天羅地網，一場街頭槍戰一觸即發。此片影響力遠至美國導演昆頓塔倫天奴改編成電影《落水狗》，近有劉偉強和麥兆輝執導的《無間道》。林嶺東更憑《龍虎風雲》奪香港電影金像獎最佳導演。

周潤發金句成經典

第二部曲《監獄風雲》，林嶺東邀得胞兄南燕以親身所見所聞為題材寫劇本，票房勁收逾3100萬，更掀起監獄電影熱潮。周潤發飾演囚犯鍾天正金句多多，其中「我大聲講嘢唔代表我冇禮貌，阿sir！」令人難忘，主題曲《友誼之光》，歌詞「人生於世上有幾個知己，多少友誼能長存」唱到街知巷聞。戲中吳志雄、何家駒、黃光亮與成奎安反派角色深入人心，被封「香港影壇四大惡人」。

李麗蕊獲金像最佳女配角

最後一部《學校風雲》直擊黑社會入侵校園，刻劃社會現實，比前作更為赤裸殘酷。周潤發沒有參演，票房是三部曲中較低一部，收1300萬。李麗蕊憑《學校風雲》獲金像獎最佳女配角，張耀揚扮演黑社會頭目瀟灑哥令人留下印象，袁潔瑩片中大膽演出備受矚目。電影講述中學生芳（袁潔瑩飾）遭黑社會人物恐嚇，好友珍（李麗蕊飾）找黑底男友將事件擺平。珍發覺男友利用其肉體圖利，羞愧之餘自殺身亡。溫sir（劉松仁飾）不欲芳重蹈覆轍，決主動反擊，不惜一切把黑勢力趕出校園。

《學校風雲》結局大不同

「林嶺東風雲三部曲」上映消息傳出，《學校風雲》網上討論度極高，有以「恐怖片」形容，有網民特別關注今次播映的版本。有指當年午夜場與正場播映不同版本，因故事涉校園，特別敏感，正式上映版本有多處被刪剪。後來網傳當年外國的錄影帶版有Director's cut，是較長版本，部分被刪畫面重現。張耀揚飾演瀟灑哥在正場版的最後畫面遭槍轟後破窗墮樓，半空中定格結尾，網上版的瀟灑哥墮下直插學校圍牆鐵枝，血染牆上「中學」兩字。

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