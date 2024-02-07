曾比特余宗遙不擅家務 唔敢幫屋企洗邋遢 「收納師」陳葦璇大掃除零難度

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

陳葦璇早前讀畢收納課程，成為收納師，稱得上是打掃達人，「我有個習慣，每星期會將全屋的東西還原基本步，因為好想每朝起牀，屋企可以隨時打卡都咁靚，我養很多小動物，幫寵物影相背景不可以好亂，所以新年大掃除，不用怎樣大執 」。

兩男做家務被嫌棄

曾比特強調本身並不「哩啡」，笑說和家人同住，打掃對他而言是比較高階的任務，「每年都想做好這個任務，但每年都畀阿媽鬧，所以今年我還原基本步，交番畀阿媽做」。余宗遙笑稱講到做家務真的無可奉告，最多都是幫手晾吓衫，「但有一樣家務，所有屋企人都唔做，只得我會做，就係負責捉蚊」。

曾比特憑無綫節目《聲生不息》於內地爆紅，問到龍年大計？他說：「唔好咁講，個頭爆就有。對我來講最緊要邊度有機會就去邊度，現階段更加需要大眾認識我，歌手最緊要作品，但大家可能只記得到我在節目唱的歌，還未有新歌讓大家了解，這方面於龍年要努力一點，創作多些新歌。」

曾比特余宗遙恨做演員

提到獲著名導演王家衛賞識，邀請他為對方執導的內地劇《繁花》翻唱蘇芮《再回首》和陳百強《一生何求》，曾比特直認希望有機會參演王導作品，「很想參與王家衛執導的作品，我覺得可以嘗試參演電視劇，於偶像劇演繹霸道總裁，我對演戲很有興趣，不過演技有待進步，最大問題覺得自己髮型不太適合王導的戲種，要改變髮型又很難取捨，也想過究竟有什麼髮型適合自己，看看王導的作品可會有爆炸頭角色」。

余宗遙承認參加無綫選秀節目《亞洲超星團》後，自覺有很多不足，希望新一年能在不同範疇累積更多經驗，亦都想嘗試演戲，「很想做喜劇演員，因為小時候很喜歡看周星馳和鄭中基的電影」。

陳葦璇教人執屋多觀眾

陳葦璇工作上亦滿肚密圈，除將苦練一年的Heels dance加入作品展現健康性感，還會在網上頻道繼續幫助別人家居收納與空間改造，「頻道將近10萬訂閱，龍年有望達標，好開心在街上有很多人話有睇我執屋，估不到觀眾群去到咁遠」。

陳葦璇與男友拍拖6年，直認未有結婚打算，「計過條數，我現在只得28歲，應該6年之後才會考慮做這件事，經常和男朋友講，求婚一定要搞好大壇嘢才會成功，起碼有100人在場，如農曆新年花車巡遊，男友應該也要籌備幾年」。