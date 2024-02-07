Edward Chan憑《全民造星》帶挈開騷 方皓玟預視龍年行大運

【明報專訊】著名唱片監製陳浩然（Edward Chan）昨日到新蒲崗出席記者會，宣布將於3月23、24日假亞洲博覽館舉行首個個人作品展《Blueprint of Memories, by Edward Chan》，參演歌手方皓玟（小明）、陳柏宇、林奕匡、黄妍及葉巧琳到場支持。小明興奮表示，預視自己龍年行大運，因為最近請到一名好好的家傭幫手，「我找風水師夾過八字，果然有用，新的家傭姐姐很細心、廚藝好，又會即日清垃圾，除我食肥了4磅，最緊要我個仔肯跟她，現在多了me time做自己嘢」。至於風水師有冇提及她幾時姻緣到，小明說：「師傅叫我最緊要做好事業先，因為個仔仲細。」