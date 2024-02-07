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娛樂

未有人選替補鄭啟泰做旁白 廖子妤激動宣布男友爭影帝

金像獎入圍名單｜梁朝偉黃子華林保怡爭影帝 余香凝鍾雪瑩謝安琪角逐影后

【明報專訊】香港電影金像獎協會主席爾冬陞（小寶）和應屆金像獎創作總監簡君晋一起受訪，小寶表示2023年度合資格參選《第42屆香港電影金像獎》港產片有50部，較2022年增多17部，當中有20名新導演作品，包括其監製的《白日之下》與《年少日記》，「整個年代要更新，現在拍戲雖然預算很緊絀，但大家很團結和熱血，一人身兼多職，較我這代的人理性」。簡晋君表示鄭啟泰為金像獎頒獎禮做了10年旁白，今年也預了對方幫手，日前收到他離世消息，來得太突然，未想到邊位補上。他執導的《白日之下》獲16項提名，表示喜出望外，有16項提名已當贏，攞到獎是錦上添花。

廖子妤、劉俊謙、周漢寧和吳冰擔任嘉賓，揭曉各獎項提名名單，廖子妤公布最佳男主角名單，說到男友盧鎮業憑《年少日記》入圍時表現激動。廖子妤受訪時自言非常失禮，事前已做足心理準備，若男友和熟識的朋友入圍，提醒自己要表現端莊一點，但看到男友名字時，情緒難以穩定，很替他高興。

廖子妤和楊偲泳憑《毒舌大狀》雙雙入圍爭最佳女配角，她覺得誰得獎都沒所謂，「黃子華亦憑《毒舌大狀》角逐最佳男主角，可以叨子華光，一齊行紅地氈，到時我扮站不穩蹺住他。由於我和男友不同戲入圍，所以不可以拍拖行紅地氈」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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