未有人選替補鄭啟泰做旁白 廖子妤激動宣布男友爭影帝

廖子妤、劉俊謙、周漢寧和吳冰擔任嘉賓，揭曉各獎項提名名單，廖子妤公布最佳男主角名單，說到男友盧鎮業憑《年少日記》入圍時表現激動。廖子妤受訪時自言非常失禮，事前已做足心理準備，若男友和熟識的朋友入圍，提醒自己要表現端莊一點，但看到男友名字時，情緒難以穩定，很替他高興。

廖子妤和楊偲泳憑《毒舌大狀》雙雙入圍爭最佳女配角，她覺得誰得獎都沒所謂，「黃子華亦憑《毒舌大狀》角逐最佳男主角，可以叨子華光，一齊行紅地氈，到時我扮站不穩蹺住他。由於我和男友不同戲入圍，所以不可以拍拖行紅地氈」。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

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