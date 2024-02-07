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娛樂

《白日之下》16項提名領跑 余香凝成影后大熱 黃子華首入圍 戰五屆金像影帝梁朝偉

【明報專訊】《第42屆香港電影金像獎》頒獎典禮將於4月14日假尖沙嘴文中心舉行，昨日公布入圍名單，《白日之下》16項提名領跑，包括最佳電影、最佳導演、最佳男、女主角、最佳男、女配角和最佳新演員等。《年少日記》和《金手指》同獲12項提名，《命案》和《毒舌大狀》則同獲10項提名。《毒舌大狀》黃子華、《白日之下》林保怡、《年少日記》盧鎮業和《第八個嫌疑人》大鵬，4人首度角逐最佳男主角，越級挑戰五屆金像影帝、《金手指》梁朝偉爭最佳男主角。《4拍4家族》謝安琪、《不日成婚2》衛詩雅、《白日之下》余香凝、《毒舌大狀》王丹妮和《填詞L》鍾雪瑩爭影后，余香凝早前憑《白日之下》先拔投籌，在「第30屆香港電影評論學會大獎」獲最佳女演員，被睇高一線。《白日之下》簡君晋、《年少日記》卓亦謙及《毒舌大狀》吳煒倫分別角逐最佳導演與新晉導演。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

五屆金像影帝梁朝偉（偉仔）對於入圍最佳男主角，他開心說：「很開心可以入圍今年香港電影金像獎的男主角提名，多謝所有投我票的人，亦都祝賀所有入圍同業。」首提名影帝的「毒舌」黃子華，獲知消息後很開心，多謝大家支持。

林保怡被視影帝黑馬

被視為黑馬的林保怡獲悉入圍一刻正在買餸與賀年用品，「很開心、興奮，因為第一次有這成績，要去街市劏雞還神，多謝大家」。盧鎮業說：「多謝導演同對手們的信任，能夠同《年少日記》台前幕後共同經歷這個創作，是近年最快樂的事。」

內地演員大鵬對入圍感到非常不真實，「對一個香港影迷來說，每年金像獎的頒獎典禮，是我電影記憶裏特別重要的畫面，今天我竟然也有幸走進這畫面，非常激動。香港電影深深影響了我，塑造了我，感謝金像獎讓我夢想成真」。

王丹妮估唔到會入圍

對於入圍爭影后，余香凝說：「很開心《白日之下》獲16項提名，拍攝時已對此片很有信心，希望可以一齊行金像獎紅地氈，現在夢想成真。我沒想獎項，希望團隊其他人有多些獎，獲得肯定。」對手王丹妮說：「剛收到消息，在今屆金像獎提名最佳女主角，自己沒估到，覺得好驚喜。今年有好多好出色的電影和角色，我好榮幸可以同咁多名出色的人一齊獲提名，好感恩，希望導演、黃子華，Fish（廖子妤），Renci（楊偲泳），君豪哥（謝君豪）可以攞獎。《毒舌大狀》是我第二部戲，大家見證我的成長，會繼續努力。」

衛詩雅對有份爭影后表現興奮，「實在沒想過，真的很驚喜，感激所有喜歡《不日成婚2》而投票給我的業界評審。感謝這部戲台前幕後每一個工作人員、演員和對手，宣傳發行團隊，尤其是導演陳茂賢」。鍾雪瑩第一次做女主角就入圍爭影后，開心表示，「很多謝大會同所有投票的人，畀了這個心意我」。

謝安琪首度爭影后喊爆

同是首度入圍最佳女主角的謝安琪（Kay），她的歌曲《毋忘》同時入圍最佳原創電影歌曲，Kay在社交平台發文，「收到同事打來，說我獲金像獎兩項提名，最佳女主角及最佳電影原創歌曲，內心的激動難以言喻，一時間情緒太多，竟然在街上不顧一切大叫大哭。這是我人生第一次獲得金像獎的提名呀，然後，慢慢地，一點一滴地回憶，拍攝和主題曲錄音，許多感受湧上心頭。與各名演技出色的女演員及電影主題曲一起提名，是額外、意外的收穫和榮幸，鼓勵我要更加更加努力演好每個角色，製作更多感動人心的歌曲」。老公張繼聰在社交平台貼合照打氣：「叻叻！你嘅努力冇白費，以你為榮。」

吳慷仁盼來港出席頒獎禮

謝君豪憑《毒舌大狀》提名最佳男配角，與《白日之下》姜大衛、《年少日記》黃梓樂、《死屍死時四十四》李尚正與《但願人長久》吳慷仁爭獎。謝君豪說：「多謝所有投票畀『金遠山』的電影人，《毒舌大狀》去年初上映時得到很好的成績，之前亦剛剛憑這個角色拿到新時代國際電影節最佳男配角，多謝大家支持。」

吳慷仁興奮表示：「真的超級開心，能夠拍攝香港電影而被提名，是這輩子都不敢想像的事，謝謝香港金像獎大會，期待到時候能與香港電影人在典禮好好聊天學習，我很珍惜。」

金燕玲開心憑《不2》爭女配

梁雍婷入圍最佳女配角，與《不日成婚2》金燕玲、《年少日記》韋羅莎、《毒舌大狀》楊偲泳和廖子妤一較高下。梁雍婷說：「超級開心，好開心《白日之下》咁好成績，榮獲咁多提名。」

先後4奪金像獎最佳女配角的金燕玲再角逐最佳女配角，笑言感受與別不同，「我今次好開心，原因是《不日成婚2》的片種與角色，與我以往所提名的每部戲都不一樣，這是最特別的地方，不一定要（角色）好沉重、喊苦喊忽才可以獲提名」。

相關字詞﹕「第42屆香港電影金像獎」

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