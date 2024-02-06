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娛樂

「港版美斯」睇首映撐張繼聰 張家輝想再拍喜劇 擔心難超越「化骨龍」

【明報專訊】張家輝前晚獲張繼聰邀請出席電影《飯戲攻心2》群星飯腳場，稱電影吸引過入球場睇美斯，又透露有意再挑戰喜劇，但礙於「化骨龍」一角太深入民心，怕難以超越。張繼聰表示為回報張家輝，下次對方的電影首映時，會舉燈牌應援。張振朗秘密入場支持女友楊偲泳，但被發視。

張家輝表示農曆新年會一家人出埠度歲，笑言趁現時有時間及張繼聰一直領導香港電影，加上有契爺胡楓等好友在場，覺得要現身支持。問到被封「港版美斯」的他為何不去大球場支持美斯？他說：「我唔鍾意睇踢波。（是否鍾意睇朗拿度？）我在電影扮過朗拿度啫。其實除咗世界盃等大賽會留意，一般都不睇，鍾意睇電影多啲。」他稱會買飛入場睇戲，有時還會捉埋老婆關詠荷陪睇，但女兒忙學業，不會打擾，「女兒不睇我啲戲，問她點解又不答，但她的同學就有睇我啲戲，還傳我演『化骨龍』的片段給女兒睇」。他表示想再拍喜劇，但不會演「化骨龍」，「如果有新鮮感的喜劇都想拍，可能大家對『化骨龍』印象太深，如我不演『化骨龍』，不知大家會否鍾意，如不鍾意就大件事，所以要考慮清楚先」。

張繼聰承諾為張家輝舉燈牌應援

張繼聰表示邀得張家輝到場深感榮幸，大恩大德沒齒難忘，唯有以後任勞任怨，如對方有電影首映，不關他的事也要到場舉燈牌應援，「我是他的粉絲，自找我拍《陀地驅魔人》後，一直有保持聯絡，會相約行山，拍戲有時唔識演，問他會畀意見，就如老師一樣」。鄧麗欣（Stephy）稱一直未有機會跟張家輝合作，很期待合作，「只要能跟家輝哥合作，什麼角色我都想試」。問票房好會有什麼表示？Stephy交給張繼聰答，後者說：「找數都是除衫嗰啲，我IG都有除衫相，在銅鑼灣祼跑拍戲都試過，所以唔好問我，試下問Jeffrey（魏浚笙）啦！當時得令，起碼找數時有陣鮮味飄出來。」Jeffrey有不少粉絲到場支持，表示已第二年參演賀歲片，望粉絲睇多幾次，亦表明票房好，會淋水濕身，林明禎會穿旗袍。林明禎表示家人來港陪她過年，已買定年初一的戲飛，全家人捧場。

譚玉瑛：河國榮想為社會做多啲好事

譚玉瑛表示2018年與河國榮合作拍煮食節目及到大學分享正面信息，亦不時傳些正面訊息給她，對方曾透露選她一起到大學分享，因覺得她是同道中人，好有正能量，兩人最後一次透過短訊聯絡是2021年，「對於河國榮輕生，真係好唔開心，因他很正面，經常想為社會做多啲好事」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

相關字詞﹕魏浚笙 林明禎 譚玉瑛 張繼聰 張家輝 飯戲攻心2

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