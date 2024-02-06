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娛樂

MIRROR三子跑兩場為《盜月者》造勢 姜濤咳嗽未癒 盧瀚霆預告入戲院睇反應

《盜月者》宣傳逾千鏡粉撐場 MIRROR三子對票房有信心

【明報專訊】賀歲電影《盜月者》演員姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、張繼聰及白只昨午及晚上在銅鑼灣宣傳，現場墟冚。下午的揮春慈善簽名會逾千人到場，他們為醒獅點睛後便展開簽名活動，籌得善款全數捐受惠機構「加減乘除基金」。晚上他們再出席《盜月者》首映禮，逾千粉絲迫滿商場應援，電影老闆楊受成率旗下藝人到場支持。眾演員參與首映儀式後，拉隊入戲院跟觀眾大合照，有人拿出「《盜月者》票房豐收」揮春祝電影取佳績。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

MIRROR三子談及拍戲點滴，Edan稱與好兄弟姜濤、Anson Lo在拍攝中學到很多，要多謝前輩張繼聰、白只及導演提點，令合作更有默契。Edan又笑指戲中是頭腦擔當，但現實中經常很糊塗，「就好似現在不知自己在哪裏」。姜濤開心揸槍演出，「每個男生都會幻想開槍，今次我終於試到，很開心，知道Edan好羨慕我，他都期待將來拍戲有機會揸槍」。Anson Lo透露戲中有場碰撞戲，非常緊張刺激。

Edan籲粉絲推薦朋友捧場

三人齊聲表示對票房有信心，Anson Lo說：「每次出來都很多人支持，亦可以近距離見到大家，好開心。」Edan有信心大家會喜歡這部作品，但認為票房不可單靠粉絲，也要靠口碑，「希望大家睇完電影，推薦畀身邊朋友，我都有送戲飛畀親友，相信親友也會買飛入場支持」。Anson Lo也打算新年抽空入場睇戲和睇觀眾反應，「不需要喬裝入戲院，我會以平時出街的打扮現身」。姜濤透露曾聽前輩建議喬裝入戲院睇反應，真的得到意外收穫，有些自己覺得不好笑的場口，原來觀眾覺得好好笑。

姜濤呻英文不好 沒與美斯多交談

剛做完MIRROR演唱會的姜濤出現咳嗽情况，他否認工作忙缺乏休息，只因天氣轉變引致喉嚨敏感，農曆新年會有假期休息，若電影反應好，也歡迎參與謝票活動。提到姜濤與Anson Lo日前為球賽擔任表演嘉賓，可惜遠道而來的球王美斯沒有出場引起公憤，Anson Lo說：「表演前心情緊張，但也知道有事發生。」對於有緣跟美斯合照，他說：「咁大個仔都無諗過可以同球王合照，他好好人。」姜濤笑言跟美斯合照時心情緊張，腦海一片空白，「可惜我英文不好，沒跟美斯多交談」。Edan羨慕兩人跟球王合照，自爆渴望跟碧咸合照。

白只圓武打夢 不敢再拍打戲

張繼聰與白只對票房有信心，前者指電影具備娛樂及刺激，劇情包含盜賊、槍戰場面，相信會帶給觀眾驚喜，大讚MIRROR三子表現有突破，又笑言在白只身上學識深藏不露和技驚四座。白只稱首次跟MIRROR三子合作，發現他們懂得顧及別人感受，終於明白他們為何受粉絲愛戴，「我有打鬥場面，終於滿足到武打夢，但覺得一次就夠，還是較適合演文戲」。

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相關字詞﹕呂爵安（Edan） 盧瀚霆（Anson Lo） 姜濤 盜月者

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