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娛樂

吳嘉儀哽咽悼鄭 孔德賢難忘前輩分享經驗

【明報專訊】無綫賀歲喜劇《本尊就位》一眾演員昨日到雲泉仙館（呂祖殿）祈福。日前猝逝的鄭啟泰參演此劇，早前劇集宣傳也有參與。昨日活動前，吳嘉儀（阿七）代表全體演員說：「鄭啟泰離世未能出席今次活動，希望借機會一齊懷念這個朋友。」鄭啟泰未婚妻王雁芝透過阿七轉達一番說話，「知道鄭啟泰在拍攝此劇時跟大家相處愉快，我們晚晚也有追劇。希望可以延續《本尊》精神，將開心和正能量帶給觀眾」。眾人聞言神情凝重。

阿七與丈夫和好如初

阿七受訪時不時哽咽，表示與王雁芝熟稔，見證她與鄭啟泰由相識拍拖至求婚，當她收到鄭離世消息也非常傷心，「2號當日，王雁芝在電話群組稱未婚夫身體不適送入深切治療部，叫我們為他集氣，但最後都是離開。我好擔心王雁芝，怕她胡思亂想，但她反過來安慰我。昨晚跟她傾偈，她說鄭啟泰只是去了另一個世界娛樂大家。她不想大家擔心和太傷感」。

阿七去年底爆出與丈夫出現問題，她表示現在已和好如初，一齊拍網上短片介紹美食，還一起行夜市，「他最近迷上養風水魚，知我這兩日睡不好、心情差，也很忍讓遷就。經過鄭啟泰發生的不幸事，明白要更珍惜感情」。

謝東閔、孔德賢劇中與鄭啟泰有不少對手戲，收到對方離世消息感突然，因一星期前還一起為此劇宣傳。謝東閔稱鄭啟泰開朗常笑面迎人，對上一次見他沒異樣，只是覺得略為憔悴。孔德賢難忘鄭啟泰跟他分享不少幕前演出經驗，是個很有感染力的前輩。

記者：林蘊兒

相關字詞﹕孔德賢 吳嘉儀（阿七） 鄭啟泰 本尊就位

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