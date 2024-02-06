吳嘉儀哽咽悼鄭 孔德賢難忘前輩分享經驗

阿七與丈夫和好如初

阿七受訪時不時哽咽，表示與王雁芝熟稔，見證她與鄭啟泰由相識拍拖至求婚，當她收到鄭離世消息也非常傷心，「2號當日，王雁芝在電話群組稱未婚夫身體不適送入深切治療部，叫我們為他集氣，但最後都是離開。我好擔心王雁芝，怕她胡思亂想，但她反過來安慰我。昨晚跟她傾偈，她說鄭啟泰只是去了另一個世界娛樂大家。她不想大家擔心和太傷感」。

阿七去年底爆出與丈夫出現問題，她表示現在已和好如初，一齊拍網上短片介紹美食，還一起行夜市，「他最近迷上養風水魚，知我這兩日睡不好、心情差，也很忍讓遷就。經過鄭啟泰發生的不幸事，明白要更珍惜感情」。

謝東閔、孔德賢劇中與鄭啟泰有不少對手戲，收到對方離世消息感突然，因一星期前還一起為此劇宣傳。謝東閔稱鄭啟泰開朗常笑面迎人，對上一次見他沒異樣，只是覺得略為憔悴。孔德賢難忘鄭啟泰跟他分享不少幕前演出經驗，是個很有感染力的前輩。

記者：林蘊兒