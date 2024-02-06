死因未明待解剖 未婚妻：鄭啟泰出事前有啲攰好清醒

記者：鍾偉茵

鄭啟泰上周五（2日）感身體不適，翌日送灣仔律敦治醫院深切治療部，至當日黃昏離世。昨早11時15分，與鄭啟泰同居兩年的未婚妻Angie在鄭啟泰的胞妹Fiona陪同下現身律敦治醫院見醫生。事後兩人受訪，Fiona表示鄭啟泰的真正死因仍未找到，「醫生建議轉交死因裁判處進一步解剖，𠵱家我哋唔會估任何原因，都好希望外界唔好亂講，我代表父母多謝大家關心，我哋全部都收到，畀啲時間我哋處理」。

「大家唔好揣測太多」

Angie憶述鄭啟泰生前情况，「佢（鄭啟泰）身體一直好好，朝早一齊做運動，我哋成日食生果，注重健康，本來打算健身，想身體健康影輯好靚婚紗相，奈何有唔開心事發生，但我哋都會一直keep住鄭啟泰好好嘅精神，一直生活落去。因未影婚紗相，所以諗住健身食健康嘅嘢，早睡早起，呢個係我哋本身習慣，我哋不嬲都有做嘅，但結婚要更加謹慎」。問到鄭啟泰出事前身體是否有異樣？「其實佢冇乜，係有啲攰，佢好清醒，同平時一模一樣，無乜特別，我哋有講有笑照睇電視。」Fiona說，「佢好健康嘅，所以大家唔好揣測太多。」

望傳承樂天大細路性格

有指鄭啟泰急性肚瀉入院？她說：「其實佢有肚屙，但唔係急性，係斷斷續續。（除肚屙有沒有其他不適？）有少少腳抽筋，食完蕉就無事，屋企長期有蕉。」問到鄭啟泰父母情况，Fiona說：「佢哋OK，Angie與鄭啟泰的好友陪佢哋食飯，好想將鄭啟泰樂天、樂觀及大細路性格繼續傳承下去，父母都OK，我哋會睇住，Angie變成我哋家人，大家可以放心。」

農曆新年後舉行追思會

Angie連日在社交網貼出她與鄭啟泰的照片憶念，她說：「呢兩年好開心，他帶畀我好多歡樂，佢係好正能量嘅人，好希望將佢呢個精神延續下去。」提到喪禮安排？Fiona說：「佢唔鍾意傳統嘅嘢，會安排別致送別會，希望大家唔好帶住憂傷，要記住佢嘅樂觀性格，有安排會通知大家。」她稱胞兄是基督徒，有請院牧祈禱及唱聖詩。問及喪禮舉行日期，她稱正常程序大約3星期會有解剖結果，但碰巧是農曆新年，要3個多星期才會有結果，一切有待安排，追思會安排在農曆新年後舉行。

「佢人生好圓滿」

Angie稱鄭啟泰很樂觀，自己也被感染。問到鄭啟泰是否有未了心願？Angie說：「佢好想同Fiona出本書，都寫得差不多，我哋會完成件事。」Fiona說：「幾個月前佢聯絡我，因我畫畫，佢用文字出一本書，我哋做咗出嚟，大家就會知道是什麼內容，我與Angie及中學同學幫佢達成心願。我哋覺得佢56年人生好圓滿無悔，帶好多快樂畀大家，佢由細到大都好樂觀。」

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