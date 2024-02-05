【開箱】《犯罪紀錄》 新舊警察作風迥異 性別種族世代矛盾升級

永不憎恨敵人

《犯罪紀錄》由《「法」妻》黑人女星古絲珍寶（Cush Jumbo）及《異世奇人》彼得卡普迪（Peter Capaldi）主演；講述在重案組工作的June從報案中心同事手裏得到錄音，匿名女子從電話亭報案，聲稱遭男友家暴，而且指他是慣犯，曾向她炫耀20多年前殺了一個女人，另一人因此含冤入獄。June一方面擔心這名報案女子，但她沒留下任何姓名，唯一線索是提供了蒙冤入獄男子的監禁地方。June不願放棄，更不聽上司建議，私自找出當年承辦此案的警員，如今已是另一區的高級督察Daniel，後者表面不動聲色，但一句疑似種族歧視的說話觸動了June，直覺讓她認為對方有所隱瞞。Daniel私下聯絡內務調查組，舉報June涉嫌違反工作守則；June知道是Daniel出招，更堅定要追查下去。

大導演哥普拉（Francis Ford Coppola）名作《教父》首兩集被奉為經典，第3集評價麻麻，但片中阿爾柏仙奴（Al Pacino）扮演的「教父」Michael Corleone說出金句，事緣侄兒Vincent易怒衝動，想要剷除阻礙他的人，Michael勸他，「永不要憎恨你的敵人，只會影響你的判斷」。《犯罪紀錄》的June就像Vincent，因為Daniel的一句話「撻着」，憑「直覺」行事，因此連番遭對方挖坑讓她踩雷；甚至舊同袍慫恿Daniel必須剷除她，否則後患無窮，結果在一次聯合行動中，負責把風的June，差一點便成為歹徒的槍下亡魂。

兩警各有生活煩惱

此劇以一宗牽涉警察是否知情並冤枉疑犯的兇案為主軸，但追查與被追查的警察各有生活煩惱，就像《東城夢魘》琦溫絲莉（Kate Winslet）的角色一樣。June是黑白混血兒，因為黑人父親的經歷，其討厭警察的白人母親一直不喜歡她當差，白人丈夫也時有無意識的偏見。另一方面，June在警署認為白男上司固執偏見，但黑人女同袍又指她膚色不夠黑，因此彼此待遇有別。Daniel也相差無幾，片首已是他開着豪華房車接載乘客掙外快，到底真是經濟所需抑或個人嗜好，還是潛伏城市每個角落找出疑犯？他家有一女Lisa，但彼此關係欠佳，女兒也似乎隱瞞他跟20多年前兇案女死者的兒子Patrick交往。June和Daniel在各方面均相反，膚色一黑一白，年紀一嫩一老，而且一個經驗尚淺，另一則是老差骨，一個直來直往，另一城府甚深，全是矛盾。

June認定Errol坐冤枉監，並聯絡到義務為其翻案的律師Sonya；導演亦安排回憶片段看到兇案現場Errol抱走Patrick，說要帶他到安全地方，卻遇上嚴重車禍，最終Errol就擒，一度認罪又推翻證供，到底他真的是因為膚色而被白人警察誣陷，還是殺人兇手，看到全劇8集的一半，還未有答案。只知道Daniel破案迅速，人脈甚廣，同時也有很多事隱瞞，若問他是好人還是壞人，如果寫人物只能黑白分明，又有什麽觀看價值？