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娛樂

妮歌拉佩斯首次自編自導自演新片首映 「碧咸嫂」維多利亞帶仔撐「新抱」

【明報專訊】英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）身為美職球隊國際邁阿密班主，昨率領沒有球王美斯落場的球隊對戰港聯，遭球迷大喝倒彩，並且錯過新抱兼《變形金剛：殲滅世紀》女星妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）首次自編自導自演新片《Lola》前日（3日）在洛杉磯舉行的首映禮；早前傳婆媳不和的「碧咸嫂」維多利亞（Victoria Beckham），幸已事過境遷，率領三仔告魯斯（Cruz Beckham）撐場；家有富爸爸的妮歌拉人面甚廣，金像影帝艾恩布迪（Adrien Brody）現身外，連億萬富豪馬斯克（Elon Musk）亦來捧場。

碧咸的24歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）2022年4月與拍過《貝茨旅館》等戲的妮歌拉佩斯姊弟戀修成正果，在後者位於邁阿密的豪宅舉行婚禮；之後有消息指因婚禮安排等問題，導致婆媳不和。隨着布魯克林夫婦去年到母親維多利亞的時裝騷撐場，又一起度過聖誕節等重要日子，終擊破不和傳聞。

29歲妮歌拉佩斯（Nicola Peltz）首次自編自導自演的新片《Lola》，屬獨立製作，預計本月9日在美國上映。據悉妮歌拉籌備《Lola》已6年，2021年3月宣布開拍，當時影視新聞網站Deadline報道，除了妮歌拉外，《歡迎光臨夢幻樂園》女星碧雅雲禮（Bria Vinaite）會聯合執導，但上月11日公開首條長約3分鐘的預告片，導演欄再沒有碧雅名字，亦未有解釋原因。《Lola》除了妮歌拉，還有妮歌拉胞兄韋佩斯（Will Peltz），以及憑《酒佬日記》獲奧斯卡最佳女配角提名的維珍妮亞美臣（Virginia Madsen）參演。講述妮歌拉扮演19歲Lola，一直希望掙夠錢就帶弟弟Arlo逃離有恨無愛的家庭，怎料某夜發生的悲劇，令事情逆轉。

馬斯克現身首映禮

雖聲稱獨立製作，但《Lola》首映禮一點也不冷清，除了台前幕後出席，妮歌拉佩斯丈夫布魯克林、奶奶維多利亞均有現身，還有《失戀自作業》導演大衛奧羅素（David O'Russell）、環球唱片旗下Republic唱片行政總裁Monte Lipman、金像影帝艾恩布迪（Adrien Brody），以及妮歌拉閨密兼《破案三人行》女星莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）到場。未知是否因為父親佩爾茨（Nelson Peltz）是特里安基金管理公司創辦人，目前是迪士尼最大投資者之一，一直爭取加入董事會，連帶擁有社交平台X（前稱Twitter）及電動車Tesla等生意的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）亦現身首映禮，跟佩爾茨寒暄，不知道未來有什麽合作大計。

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