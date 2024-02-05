Twins應粉絲要求當眾咀嘴

阿Sa和阿嬌心情平復後，變回平日瘋癲模樣，突然唱：「冇咗你哋我哋會死，ABCDEFG，fans fans我哋支持你！」讓陪着哭的歌迷爆笑。台下粉絲不停狂叫「咀佢」，阿Sa笑說：「真係有咩咁特別？又唔係未見過？成日都做㗎啦！」最後她敵不過萬人大叫「咀」，Twins搞笑跳出像打功夫舞步，阿Sa拉阿嬌咀嘴，第一次失手相撞，笑爆全場；第二次咀到，歌迷瘋狂大叫，阿嬌笑道：「真係無聊呀，你哋！見係粉絲場滿足吓你哋。」

觀眾反應值500分

Twins安歌時換上新衫出場，萬人K歌大合唱經典歌，每晚給觀眾評分的阿嬌打出500分。阿Sa說笑稱不想走，叫大家點歌，要安歌到凌晨3點，最後安歌《大浪漫主義》、《百試不厭》等5首歌，再以《風箏與風》結尾。

娛樂組

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