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娛樂

Twins應粉絲要求當眾咀嘴

Twins演唱會｜蔡卓妍鍾欣潼新歌《忠粉》未唱已喊

【明報專訊】Twins前晚舉行第11場紅館演唱會歌迷場，蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）為粉絲安歌多4首歌，又選唱為歌迷寫的新歌《忠粉》 ，全場觀眾表現熱情，二人未開口唱歌已落淚，淚流滿面獻唱完，她們拿紙巾抹淚，大嗌好感動。阿Sa稱組合走來22年不容易，最感謝歌迷多年來無論好壞日子都陪伴到底，讓Twins可以行下去。

阿Sa和阿嬌心情平復後，變回平日瘋癲模樣，突然唱：「冇咗你哋我哋會死，ABCDEFG，fans fans我哋支持你！」讓陪着哭的歌迷爆笑。台下粉絲不停狂叫「咀佢」，阿Sa笑說：「真係有咩咁特別？又唔係未見過？成日都做㗎啦！」最後她敵不過萬人大叫「咀」，Twins搞笑跳出像打功夫舞步，阿Sa拉阿嬌咀嘴，第一次失手相撞，笑爆全場；第二次咀到，歌迷瘋狂大叫，阿嬌笑道：「真係無聊呀，你哋！見係粉絲場滿足吓你哋。」

觀眾反應值500分

Twins安歌時換上新衫出場，萬人K歌大合唱經典歌，每晚給觀眾評分的阿嬌打出500分。阿Sa說笑稱不想走，叫大家點歌，要安歌到凌晨3點，最後安歌《大浪漫主義》、《百試不厭》等5首歌，再以《風箏與風》結尾。

娛樂組

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