MIRROR自評16場演唱會值70分 邱士縉除衫曬胸肌 lan Jer變喊包

【明報專訊】MIRROR於亞博舉行16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》前晚圓滿結束,邱士縉(Stanley)在尾場終極除衫赤膊曬健碩身形,引得全場瘋狂尖叫,騷後姜濤也忍不住伸手摸他的胸肌。陳卓賢(Ian)、李駿傑(Jeremy)、柳應廷(Jer)與王智德(Alton)唱團歌《We All Are 》時,感動落淚,Jer更被隊友踢爆「喊到豬頭」。楊樂文(Lokman)對完騷感不捨,評MIRROR表現值70分,又承諾他們會一直唱跳。