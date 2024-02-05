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娛樂

MIRROR自評16場演唱會值70分 邱士縉除衫曬胸肌 lan Jer變喊包

MIRROR尾場演唱會感動落淚 邱士縉終極騷肌成全場焦點

【明報專訊】MIRROR於亞博舉行16場《MIRROR FEEL THE PASSION CONCERT TOUR 2024》前晚圓滿結束，邱士縉（Stanley）在尾場終極除衫赤膊曬健碩身形，引得全場瘋狂尖叫，騷後姜濤也忍不住伸手摸他的胸肌。陳卓賢（Ian）、李駿傑（Jeremy）、柳應廷（Jer）與王智德（Alton）唱團歌《We All Are 》時，感動落淚，Jer更被隊友踢爆「喊到豬頭」。楊樂文（Lokman）對完騷感不捨，評MIRROR表現值70分，又承諾他們會一直唱跳。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

MIRROR演唱會尾場吸引不少圈中人捧場，包括梁詠琪、阮小儀，還有傳秘婚兼育有孖胎的宣萱與古天樂前後腳到場，古天樂看騷約半小時提早離場。MIRROR繼續施展渾身解數冧爆粉絲，Stanley獨唱《來不及》時，忍淚凝望亡母相片，哽咽差點唱不下去。之後他與Jeremy鬥妖鬥性感，健碩身形的他被網民改叫「大表波」，前晚群情胸湧下，他終極一脫，除外套赤膊騷結實肌肉，粉絲瘋狂尖叫。

副隊長江𤒹生（AK）亦不輸蝕，穿透視背心，有粉絲大叫除衫。Jer分享去年創作《Dear Children》因由，稱知道身邊有好多朋友不開心，想寫一首歌為他們打氣鼓勵。12子換白色衫唱團歌《We All Are》時，Ian、Jeremy、Jer和Alton感觸流下男兒淚。

預告新團歌Day Zero將面世

演唱會尾聲時，隊長Lokman承諾MIRROR以後會一直唱跳，並帶領全場粉絲大聲為他們歡呼長達1分35秒，氣氛熾熱。Lokman表示16場演出不容易，每晚很疲勞辛苦弄致身水身汗，因有粉絲支持，他們才有力量繼續做落去，「今（前）晚之後，我們會重新出發，當由day zero開始，然後去世界各地開騷，見證MIRROR同MIRO力量。明白好多事不容易，但相信只要肯行出第一步，就可以消化、接受和改變，好多事眨一眼就變得好易」。他預告新歌《Day Zero》將面世。

安歌大合唱《One and All》及《We Are》已近晚上11時半，粉絲仍不肯離場大叫安歌，MIRROR再出場唱《BOSS》，勸說太夜沒車搭，歌迷才依依不捨離開。

Edan拒跟盧瀚霆組女團

完騷後，MIRROR受訪，Lokman嘆時光飛逝，沒想過16場演出轉眼便完成，大感不捨。被隊友踢爆「喊到豬頭」的Jer解釋有感做16場演唱會不容易，又見有粉絲喊，太感動，忍不住爆喊。Ian看到粉絲寫「一定要相信自己」的應援牌與眼神交流，突然很感觸。Alton稱演唱會監製在耳機提醒他們好好珍惜這個畫面，知他們與觀眾都付出200%，加起來有400%，特別感動。

盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）與Jeremy日前在彩蛋環節化身限定女團「外星三少女」跳唱K-POP女團舞。3人會否以女團形式出歌？Edan笑說：「首先我同他（指Anson Lo）是兩個世界，我跳另一種舞，交由Jeremy和他跳。演唱會彩蛋的驚喜是最特別，大家期待下次MIRROR演唱會有沒有。」

全員落台圍住大叫逾10秒

姜濤與Anson Lo昨日獲邀在美職聯球會國際邁阿密與港超球員組成的「香港隊」擔任賽前表演嘉賓，姜濤說好開心和榮幸參與盛事，有機會一定想「集郵」。他稱美斯是國際運動巨星，即使他熱愛打籃球，覺得運動無分種類，他與Anson Lo認為運動精神很值得學習。

姜濤完騷在台上開心表現跳跳紮，承認壓力紓緩，鬆了一口氣，自爆一眾成員落台後圍在一起大叫10多秒，結果又再出場安撫粉絲離場而再上台唱歌，覺得很搞笑。Lokman透露稍後外地巡唱有新編排，要多加排練，慶幸農曆新年有幾天假期休息。

姜濤伸手「胸襲」Stanley

12子未敢在農曆新年放鬆狂食，狀態弗爆的Stanley稱心情矛盾，知要出埠開騷想盡力保持最佳身形，但完騷後已忍不住偷吃了一件蛋撻。身旁的姜濤全程蹺着他的手臂，當大家取笑Stanley花名變「大表波」時，姜濤伸手「胸襲」摸足10幾秒，還一齊追問他為什麼除衫？Stanley推說是經理人花姐（黃慧君）吩咐，花姐即大聲反駁說已叫他不好，但Stanley偏要除衫。他解釋一開始無想過除衫，總綵排時貪玩除了，大家先嚇呆，後起哄說好，叫一定要除，於是與排舞老師傾好，留到尾場才脫，巡唱會否除衫還未決定。

AK表示排在Stanley後演出好大壓力，承認身形比下去，笑說巡唱打算請假在台下做觀眾。他們推舉Jer成下一名在台上除衫的人，Jer一臉尷尬說沒想過。Lokman代表評16場演出整體表現及格值70分，成員都盡力做好每一部分，每日好集中綵排和訓練，學習努力改進，盼未來有更多進步空間。

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