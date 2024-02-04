【開箱】《堅離地神偷》 舊瓶新酒勝在易入喉

集合精英飛機盜金

《堅離地神偷》故事講述神偷賽瑞斯（奇雲赫特飾）率領一班來自世界各地的盜賊精英，包括《紙房子》西班牙女星烏蘇拉歌貝路（Ursula Corbero）飾演駕駛員卡蜜拉、黑客美善（金允智飾）、金庫破解專家麥格納斯（比利麥努森飾）、工程師路克（費韋格卡拉飾）和偽裝大師丹頓（雲遜迪安菲奧飾），策劃超難度劫案：如何在高空4萬呎的飛機，偷取價值5億美元的黃金，然後全身而退。

電影由賽瑞斯高調現身威尼斯拍賣會說起，他先競投美國數碼藝術家N8（積及巴達隆飾）最新NFT作品，誘使其前度女友兼國際刑警艾比（古古安芭塔羅飾）出動，以為終可緝拿他歸案？其實他的拍檔早已聲東擊西，趁亂偷走場館內的畢卡索名畫，然後兵分兩路逃走；艾比不虞有詐，結果又是空手而回。她的上司（森禾霍頓飾）突然要求「借用」賽瑞斯，要脅他跟政府合作：在倫敦飛往蘇黎世的客機上盜取價值5億美元的黃金，假如計劃成功，便可截斷恐怖組織的資金來源，賽瑞斯等人亦獲特赦，「洗底」然後重新做人。

《這個殺手不太冷》尚連奴（Jean Reno）扮演投資銀行家約根森，真正身分是藝術品賊贓的收藏家，並透過非法交易，資助恐怖襲擊活動，從中獲取更大利益。上述5億黃金正是他準備交給恐怖分子的贓款，賽瑞斯與拍檔為了實現這項不可能的任務，無論在公在私，都沒有推辭的理由。

《堅離地神偷》台前幕後陣容可觀，加利格雷曾經執導《狂野時速8》、《天羅盜網》等荷李活賣座動作片，題材亦跟《堅離地神偷》大同小異，處理上得心應手，講故事流暢自然，完全符合「爽片」要求。雖然駕輕就熟，同時難以突破，無論盜寶手法還是動作場面都予人熟口熟面之感，毫無驚喜可言；因此在「爛番茄」影評網站得分28%不及格，觀眾好感度亦相差無幾只有31%，足已反映一切。

演員欠說服力 劇本蒼白

演員方面，奇雲赫特曾演《換命大龍鳳》、《爸爸Me Time》及《爸爸進行式》等電影，擅長扮演小人物或失敗者角色，因此在《堅離地神偷》化身智勇雙全的藝術品盜竊集團首腦，可信度成疑；一眾拍檔毫無保留為他賣命，彼此關係何以猶勝親人？電影亦未有充分交代，說服力欠奉，落得劇本一片蒼白的下場。

《阿凡達》森禾霍頓（Sam Worthington）飾演艾比上司、《蜘蛛俠》積及巴達隆（Jacob Batalon）扮演數碼藝術家N8，以及反派尚連奴等戲分都不多，感覺更似客串，令人過目便忘。雲遜迪安菲奧（Vincent D'Onofrio）飾演奇雲赫特拍檔丹頓，雖然出鏡次數不少，礙於劇本所限，只屬插科打諢，毫無發揮可言，相比他在Marvel超級英雄劇《迴聲》扮演奸角「金霸王」，可謂天壤之別。