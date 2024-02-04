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娛樂

工作排滿 分娩前後休息 朱千雪為搵奶粉錢盡做

【明報專訊】準媽媽朱千雪昨日到銅鑼灣出席皮膚管理中心開幕活動，穿白色連身裙、3吋高跟鞋的她沒理會孕婦禁忌，拿起鉸剪剪綵。她表示事前問過媽咪，只要不是在牀上用鉸剪便可以，並非太迷信，在不太影響生活下都會避忌，例如搬重物和揼釘都不會做，最重要自己的心態，保持開朗和定期檢查。

懷孕6個月的朱千雪狀態甚佳，沒半點疲態，「現在很努力護膚，比以前還勤力，因肚裏BB每天長大，我同樣每天『長大』，不想樣子那麼腫，之前有點水腫，慶幸沒妊娠反應，沒太大變化，不過近日起牀時有點腰痛，我會踱步和做適量運動」。她自覺膚質可以，懷孕至今沒出斑和爆瘡，但喜歡開懷大笑有眼紋，以及皮膚易黑，故盡量不曬太陽。

母親下月來港陪伴

朱千雪透露身在加拿大的媽咪3月來港陪她待產，到時才一起買嬰兒用品，現在仍未買BB牀，只有朋友送贈的BB衫，「很期待跟媽咪和奶奶一起買BB用品，跟老公一齊揀BB牀」。她稱今年工作排滿，只在分娩前後休息，「要努力搵奶粉錢，能做都會盡做」。今年是她與老公最後一個二人世界情人節，已訂了餐廳吃飯，但沒準備驚喜，未知老公會否準備，「沒驚喜也不緊要，我鍾意靜靜地度過，大家平時都很忙，無需花巧」。

記者：柯美

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