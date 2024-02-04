出席《臨時劫案》慈善首映禮 郭富城林家棟小齊盼票房口碑雙贏

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

城城、林家棟、小齊及張可頤在活動結束後接受訪問。城城表示今次是他們4人首次合作，大家演的角色都從未演過，他第一次扮悍匪；演過悍匪的小齊飾演老人院社工；林家棟演的士司機；張可頤飾女警兼要開槍。張可頤表示有開槍恐懼症，從影以來未試過開槍，所以今次買重保險，擔心皮膚和眼睛受傷，失去護膚品廣告，「不過經過今次拍攝，我已克服恐懼」。身邊3猛男聞言，異口同聲表示她毫無經驗下開槍，應是他們買重保險。

城城拒談方媛霸氣反擊網民

問到會否謝票谷票房？城城笑說：「我已經謝咗，不去謝票。」提到日前在內地宣傳《臨時劫案》，已見到城城一臉病容，問是否身體不適？城城說：「家棟見我唔舒服，好似女生一樣蹺實我。」林家棟說：「佢話感冒，開完演唱會第二日即為電影宣傳，又唔請我睇演唱會。」城城即安撫家棟，指今年中會在港開騷，到時請他來看。問城城可有看太太方媛上內地綜藝節目《今晚開放麥》？城城說：「有睇，但今（昨）日不講。（方媛霸氣反擊網民指她拜金及身材矮小？）不去諗其他，過年開開心心，沉重、負面及不實的事情就不答了。」

河國榮離世 林家棟深表惋惜

對於河國榮離世，林家棟深表惋惜，他說：「昨晚（2日）11時許，我由馬來西亞返港才收到消息，很愕然，我們是好朋友，1993年曾在無綫合作，數年前我監製電影《死開啲啦》，也找河國榮參與演出，因為他需要一個機會，亦演得好好。我們平時較少見面，但偶然會相約飲茶，我不知他過去一年發生了那麼多事！明（今）天會聯絡演藝人協會，看看有什麼可以幫手。」

胡定欣訪埃塞俄比亞強忍淚水

胡定欣在《臨時劫案》飾演林家棟太太兼身懷六甲，「角色要素顏上陣兼頭髮凌亂，又要依靠老公，跟當時正拍攝劇集《破毒強人》又叻又識掙錢的角色反差很大，可能導演想我跳出電視女強人及專業人士形象，令觀眾耳目一新，我接受到，今次是我繼《逆流大叔》後再拍電影，未來希望嘗試更多不同角色，發掘多些可能」。她剛從非洲埃塞俄比亞探訪返港，見到當地人生活艱苦，也要強忍淚水，「我不會在他們面前落淚，但總結時都忍不住哽咽，探訪後令我更珍惜身邊擁有的一切」。

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