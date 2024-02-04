為「安心事件」連累家人爆喊 黃心穎指舊公司阻止開記招道歉

黃心穎提到2019年4月爆出醜聞前已收到風聲，知有關他們的新聞，一直好擔心，似等待一個計時炸彈爆發。她稱新聞曝光前，有想自己是否要在這個世界消失，之後好多好朋友到家中看她，當時情緒好差，似浮雲般。對於醜聞爆出至赴美前，一直被批評沒正式面對公眾或開記招道歉，她首次披露因遭舊公司阻止，「我好記得事發第一日，我有問公司係咪要開記招道歉，但公司怕好多人鬧或追問，就話唔好做住」。她很想即時公開道歉，「記得有一刻好衝動，同朋友講想直接落樓見記者道歉，當然被朋友阻止」。

獲途人打氣 覺得世界仍然美好

被問到回港後在街上有否受過責罵？黃心穎說在街上從來無人鬧她，反而有好多人走來跟她講加油。她提到最近放狗，有個女仔突然走過來叫她不要驚，話見過她兩年，一直不夠膽跟她說話，好想講一聲加油，又說做女仔都可以好堅強。她聽完後，覺得世界仍然是很美好。

娛樂組