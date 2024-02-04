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娛樂

為「安心事件」連累家人爆喊 黃心穎指舊公司阻止開記招道歉

【明報專訊】黃心穎2019年與許志安爆出「安心事件」，形象及事業盡毁，一度避走美國8個月。經過4年沉澱，去年推出歌曲進軍樂壇，並與樂隊RubberBand鼓手黎萬宏（泥鯭）結婚。黃心穎近日接受商台《星光背後》梁泰來訪問，被問到爆出桃色醜聞後，父親與家姐黃心美被傳媒追訪，有否曾埋怨？她淚如雨下說沒有，「如果佢哋再埋怨我的話，我應該頂唔順」。她事發至今一直極度內疚，哽咽說因事件令家人受騷擾，影響生活及工作。她指父親愛之深責之切，在她到美國情緒穩定後，有致電鬧她，叫她做任何事都要想清楚後果，不可以再任性。

黃心穎提到2019年4月爆出醜聞前已收到風聲，知有關他們的新聞，一直好擔心，似等待一個計時炸彈爆發。她稱新聞曝光前，有想自己是否要在這個世界消失，之後好多好朋友到家中看她，當時情緒好差，似浮雲般。對於醜聞爆出至赴美前，一直被批評沒正式面對公眾或開記招道歉，她首次披露因遭舊公司阻止，「我好記得事發第一日，我有問公司係咪要開記招道歉，但公司怕好多人鬧或追問，就話唔好做住」。她很想即時公開道歉，「記得有一刻好衝動，同朋友講想直接落樓見記者道歉，當然被朋友阻止」。

獲途人打氣 覺得世界仍然美好

被問到回港後在街上有否受過責罵？黃心穎說在街上從來無人鬧她，反而有好多人走來跟她講加油。她提到最近放狗，有個女仔突然走過來叫她不要驚，話見過她兩年，一直不夠膽跟她說話，好想講一聲加油，又說做女仔都可以好堅強。她聽完後，覺得世界仍然是很美好。

娛樂組

相關字詞﹕黎萬宏（泥鯭） 安心事件 黃心穎

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