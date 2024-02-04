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娛樂

資深DJ鄭啟泰猝逝 終年56歲 正計劃婚禮 未婚妻：沒想到突然天人相隔

【明報專訊】資深DJ鄭啟泰本月1日宣布重返曾工作逾20年的新城電台擔任節目主持，並透露早前向速度滾軸溜冰香港代表隊前成員王雁芝求婚成功，將開展新生活，但昨晚突然傳來鄭啟泰離世噩耗。鄭啟泰前晚出現肚屙及腳抽筋，昨晨被送入醫院深切治療部後陷入昏迷狀態，至黃昏時離世，終年56歲。

肚屙腳抽筋 送院後陷昏迷

新城電台昨晚代表家屬公告鄭啟泰離世的噩耗，「致各位愛護及支持鄭啟泰的朋友、聽眾：我們懷着沉重的心情告訴大家，新城廣播有限公司旗下的節目主持人鄭啟泰於2024年2月3日離開了我們。本公司對此深感哀慟及遺憾，並向其家屬致以深切慰問。新城廣播會盡全力向鄭啟泰家人和朋友提供一切協助。鄭啟泰昨（前）晚出現肚屙、腳抽筋，今（昨）晨送往律敦治醫院，入住深切治療部後陷入昏迷狀態，父母、家人、同事、朋友、舊同學一直陪伴在側，延醫至今日黃昏時分，安詳地離開了我們，沒有痛苦地回到天家。由於事發突然，希望大家多留空間給啟泰家人處理後事，感謝大家體諒！」

鄭啟泰未婚妻王雁芝接受傳媒訪問，稱早兩天才與未婚夫計劃婚禮，商量結婚當日的打扮，沒想到突然天人相隔，未能接受死訊。她說事情來得太突然，鄭啟泰前晚開始多次肚屙，至昨日仍然不適，於是召喚救護車。她回憶當時救護車未到，鄭啟泰已開始抽筋，然後暈倒。救護人員抵達後立即送他入院搶救，惟最終搶救無效，目前未知死因，有待醫生進一步檢查。

鄭啟泰早年與黎海珊有過一段婚姻，只維持5年，因第三者介入離婚，鄭啟泰曾承認受不到誘惑。他之後與其中一名女友育有一名女兒，現約22歲。黎海珊對前夫離世感到非常震驚，稱需要時間消化。

馬浚偉悼念：很不捨很難過

新城廣播首席營運總監馬浚偉在社交網發文悼念：「真的太突然、也很不捨、很難過！縱有萬千不捨，至少在您回天家之前，我這個弟兄有讓您笑過、開心過……浪子，您先回天家，好好休息吧！靜待那天，和您再遇、再聊！」

鄭啟泰有把磁性聲音，是電台、電視節目主持、演員及司儀，1980年代任商台主持，分別有《一切從音樂開始》、《開心看天下》等，其後升任高級監製，1995年開始為有線電視主持節目及為多個電視廣告做旁白。1999年後轉到新城娛樂台，曾擔任執行監製及主持。他先後加入亞視及無綫，主持及參演劇集，無綫劇有《果欄中的江湖大嫂》、《踩過界II》、《逆天奇案》、《新聞女王》及播映中的《本尊就位》等。兩個月前他離開工作逾20年的新城電台，之後獲新上任的馬浚偉邀請回巢，首天返工買了20枝紅玫瑰送給電台同事，他開咪時對聽眾說：「我離家出走，𠵱家返嚟喇！」

娛樂組

相關字詞﹕馬浚偉 王雁芝 鄭啟泰

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