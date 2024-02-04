契女雷深如傷心不欲多談 布偉傑：河國榮喪妻後失聯

喬寶寶︰有需要願返港辦後事

身在紐約的喬寶寶在社交網上載與河國榮及布偉傑的黑白合照，留言︰「你的離開是我們共同的遺憾，我們將永遠懷念你。願你在天堂找到真正的平靜和安寧。希望你知道我們會永遠想念你，並將你留在我們的心中。願你的靈魂在永恆的寧靜中安息。」喬寶寶回覆《明報》表示心情好難過，「他（河國榮）是個堅強的人，很愛他的妻子，又愛護小動物。他不喜歡隨便向別人尋求幫助」。他稱如河國榮家屬有需要，願意返港幫忙處理身後事。

布偉傑對好友離世感傷心，他透露兩星期前從朋友口中得知河太張浣澄死訊，朋友告訴他，河國榮飽受喪妻打擊很不開心，未有跟朋友聯絡。他曾嘗試找河國榮，但一直找不上，完全失聯。他不知道河太離世原因，只知對方一向心臟不太好。

廖碧兒：有一顆善良的心

廖碧兒曾與河國榮合作主持節目《香港有寶證》，在社交網上載與河國榮合照，以英文留言：「你有一顆善良的心，總是先關懷別人，並總是經常跟我們聯繫……你們現在一起了，願我的好友安息吧。」

跟河國榮合作ViuTV劇《野人老師》的MIRROR成員邱士縉（Stanley），林奕匡及李力持在社交網悼念。李力持慨嘆：「唉！人生無常，又一位影藝圈朋友離世！河國榮Gregory Charles Rivers ，一路好走。」

娛樂組