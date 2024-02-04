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娛樂

37年前隻身來港追夢 簽約無綫成首名外籍藝員 河國榮離世前10小時 賀年廣告面世

【明報專訊】外籍演員河國榮前晚被發現在西貢一村屋內燒炭身亡，終年58歲。河國榮近年甚少公開露面，但活躍於社交網，不時分享種植蔬菜的照片，不過自去年11月底後未再更新。有消息指與他相伴30多年的太太張浣澄月前病逝，他疑因思念愛妻輕生，警方正在調查。河國榮在港只有太太一方的親戚，他兩名胞妹在澳洲居住，據知她們已得知噩耗，現需時間處理胞兄的身後事。昨天傳出死訊的10小時前，河國榮為外國的華人線上超市擔任代言人廣告剛面世，他分飾多角教辦年貨。

河國榮近年較少在幕前演出，多在社交網分享近况，種植蔬菜及廣告片，他在社交網最後發帖文是去年11月。河國榮本名Gregory Charles Rivers，是澳洲籍香港男演員。他在澳洲新南威爾斯大學修讀醫科時，因遇上一名香港留學生，開始接觸香港流行音樂，尤其喜歡張國榮的歌，並開始學習廣東話，希望了解更多香港文化。張國榮1985年到澳洲開演唱會，河國榮為接近偶像，透過各種門路成為對方的澳洲專用司機。他獲大學同學提議改中文名，將姓氏「Rivers」直譯成「河」，名字「國榮」則取自其名字「Gregory」的近似音。翌年，河國榮見譚詠麟到澳洲開騷，為一睹巨星風采，再主動當譚詠麟的司機。

來港兩年娶張浣澄 遭外父反對

跟兩名巨星接觸後，河國榮決定入行追夢，1987年隻身來港發展。他初來港時曾做英語老師等工作，更以嘉賓身分在《譚詠麟87與你情不變演唱會》跟譚詠麟合唱《朋友》。1988年初，他得知無綫招募會說粵語的外籍演員，遂應徵面試，成為無綫簽約的首名外籍藝員，首部參演劇集為《大茶園》，多年來在電影及電視劇多飾演警隊高層、跨國公司高層、律師及機師等專業人士角色。

河國榮當英語老師時，結識一生摯愛張浣澄（Bonnie）。Bonnie是他的學生，兩人相識不久便墮入愛河，河國榮後來簽證到期，因不想返回澳洲，決定跟拍拖8個月的Bonnie結婚，婚禮於1989年3月18日舉行，但曾遭Bonnie父親極力反對，認為外國人玩世不恭，後被河國榮寫信及以行動感動外父。

任周潤發英語導師 陪伴闖荷李活

2007年底，河國榮機緣巧合下遇上周潤發，獲邀擔任對方的英語導師，陪伴到荷李活發展一年。2014年，河國榮除演藝工作，亦跟太太在西貢墟擺檔售賣咖啡及自家製作的寶石首飾，之後自資灌錄翻唱1980年代廣東歌的唱片，惟後來因身體不適影響出碟計劃。2016年因演唱二次創作歌曲《亞視永恆》在網上爆紅，於毛記電視《第一屆十大勁曲金曲分獎典禮》奪「香港區最受歡迎男歌星」及「曲金曲獎」。2017年獲Netflix邀請拍美國諷刺戰爭電影《戰爭機器》宣傳片，成為一時佳話。翌年他舉行兩場音樂會，紀念來港31年，當時古巨基擔任神秘嘉賓。河國榮最後演出電影是去年上映的《超神經械劫案下》，飾演張敬軒的保安部主管上司。

曾欠債80萬 妻與愛犬相繼離世

河國榮與Bonnie一直恩愛，後者因心臟問題不適合生育，兩人早已放棄生兒育女，先後收養13隻狗。河國榮視愛犬如親生子女，曾因賀爾蒙失調出現情緒問題的他，當年靠愛犬陪伴走出低谷，2017年因愛犬的健康問題擱置回澳洲計劃。由於愛犬年紀漸長，4年內有10隻愛犬相繼離世，加上自己的基底細胞癌及心律不正手術費，曾於2020年欠下80萬元巨債，但他無悔，跟太太節衣縮食過日子。據了解，河國榮最後一隻愛犬Coco已離世，他生前沒再飼養寵物。

娛樂組

■防止自殺求助熱線

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

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相關字詞﹕張浣澄（Bonnie） 外籍演員河國榮

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