【開箱】《流行樂最傳奇一夜》 音樂無國界 節同時異物是人非

【明報專訊】40年前非洲面臨20世紀最嚴重的饑荒和旱災,其中埃塞俄比亞災情最為嚴重,英國男歌手Bob Geldof看了新聞報道深受撼動,與Midge Ure創作了《Do They Know It's Christmas?》,並號召佐治米高(George Michael)、Duran Duran、Sting等數十名英國知名歌手成立Band Aid義唱,1984年底發行單曲,籌得善款全部幫助非洲災民。這項善舉亦鼓舞遠在大西洋彼岸的美國音樂人,由米高積遜(Michael Jackson)和 Lionel Richie聯合創作的《We Are the World》,同樣雲集數十名美國歌手義唱,1985年3月面世,銷量超過2000萬張,至今依然是最暢銷單曲之一。上月29日在影視串流平台Netflix上架的紀錄片《流行樂最傳奇一夜》(The Greatest Night in Pop),正是重塑1985年1月28日集合數十名天王巨星一起通宵為此歌錄音的艱辛經過。不少當日獻聲歌手如今長埋黃土,Lionel坐在30多年前錄音的房間不無「節同時異,物是人非」的感概。