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娛樂

《魷魚遊戲2》預告片劇照首曝光 孔劉持槍與李政宰對峙

【明報專訊】影視串流平台Netflix前晚公開「Next On Netflix 2024」宣傳短片，展示今年上架的影視新作陣容，韓星李政宰、李秉憲及孔劉等合演的《魷魚遊戲2》壓軸登場，首度發放先導預告，講述李政宰飾演「魷魚遊戲」勝利者並獲得456億韓圜（約2.7億港元）獎金後，原本準備登機赴美，卻在機場重遇「西裝男」孔劉，得悉後者繼續招攬他人參與遊戲，決定留下阻止悲劇重演。同日上載4張從未曝光劇照，包括持槍冷笑的孔劉與一腔怒火的李政宰對坐，營造緊張氣氛。

Netflix早前公布去年第4季業績，並宣布萬眾期待的《魷魚遊戲2》將於2024年推出，雖然未有確實上架日期，足以令全球觀眾翹首以待。今季除了李政宰、李秉憲、孔劉及魏河峻等主角回歸，《雖然是精神病但沒關係》朴圭瑛、前女團IZ*ONE成員曹柔理、男團BigBang前成員T.O.P、《山茶花開時》姜河那、《奔跑愛情》任時完、《黑暗榮耀》朴成勳及《日與夜》梁東根等亦落實加盟，扮演今季玩家，陣容相當強大。

《魷魚遊戲2》前晚公開首條先導預告片，內容延續上季結局，講述李政宰飾演染了一頭紅髮的主角成奇勳決定放棄洛杉磯行程，轉身步出機場，疑跟李秉憲扮演的「魷魚遊戲」主持人通電話，並咬牙切齒說：「無論付出什麼代價，我一定要找到你！」正式向幕後操控遊戲的神秘組織宣戰。導演黃東赫去年表示，《魷魚遊戲》將會同時拍攝第2及第3季合共13集，預計拍攝期超過10個月，總製作費達1000億韓圜（約6億港元）。

除了預告片外，Netflix亦透過社交媒體公開4張全新劇照，包括負責招攬窮人參加「魷魚遊戲」的「西裝男」孔劉，拿着手槍跟李政宰對峙，孔劉笑容輕佻，跟神情繃緊的李政宰形成強烈對比；另一張是李秉憲脫下面具，暗示今季他將以真面目示人，包括揭開他擔任遊戲主持人的緣由；第三張劇照是李政宰回復黑髮，站在穿著紅衣的工作人員背後，似在劇透他再參加遊戲。最後是朴圭瑛手執遊戲邀請卡，預示她以玩家身分出現，至於跟李政宰關係是友是敵？恐怕只有待新劇上架才知曉。

《城市獵人》劇照公開

「Next On Netflix 2024」同時公開多部歐美、日韓及台灣影視新作的預告片段，包括《怪奇物語》美莉布朗（Millie Bobby Brown）主演動作片《少女鬥惡龍》（Damsel）、珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）監製兼主演科幻片《異星戰境》（Atlas），以及一系列續集如韓劇《京城怪物2》、《Rebel Moon第2部：烙印之人》等。Netflix社交媒體同時發放改編自同名漫畫的日劇《城市獵人》劇照，鈴木亮平和森田望智分別飾演男女主角孟波及阿香，造型忠於原著；另有《雨傘學院》第4季亦是最後一季劇照，艾略特佩芝（Elliot Page）與拍檔似為慶祝某事而祝酒，令人好奇故事結局走向。

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