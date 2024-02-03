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娛樂

【娛樂場】《本尊就位》主角有驚喜 綠葉有發揮

【明報專訊】《本尊就位》以孔德賢、謝東閔及陳嘉慧擔正男女主角，全劇20集，在農曆新年前開播，少不免被指是「炮灰檔」，播映前有網民嫌演員陣容弱，也有指故事「膠」，沒有期望，但首周播映獲好評，有網民讚輕輕鬆鬆幾好睇、陳嘉慧有仙氣，孔德賢更贏得「鄭嘉穎2.0」美譽；有「御用衰人」稱號的謝東閔入行逾14年，終有機會擔正兼洗底做好人，有網民為他打氣。

監製梁耀堅強項搞笑

故事講述民國時期，騙徒陳木昆（孔德賢飾）善於假扮道士，一次惹禍，逃至五族房鎮，與此同時，木昆假借神仙呂洞賓（謝東閔飾）之名行騙，驚動了呂祖本尊，決定下凡懲治木昆；陰差陽錯下，呂洞賓失去法力，被迫滯留人間。呂洞賓及後以雷石之名伴隨木昆，以導化他踏上正途，期間破解不少奇案。一人一仙還遇上青樓女子白雪花（陳嘉慧飾），關係糾纏不清。鎮長辛虎（李成昌飾）退位，木昆暗中阻攔惡霸金士豪（韋家雄飾）參選，新任鎮長辛正義（黃嘉樂飾）亦針對士豪過往所為推行改革，為五族房鎮掀起連場風波。

《本尊就位》監製梁耀堅也是《愛．回家之開心速遞》監製，輕鬆搞笑是強項。劇中以神仙呂洞賓為主題創作故事，講述如何下凡導化一個欺世盜名的神棍，透過真神仙遇上神棍的故事，表達每個人應放下執念，才能活得快樂如神仙的道理，梁耀堅說：「這套劇有真假神仙，隨着故事推進，也會反映兩個極為不同的價值觀，從而表達哪一套才是正面的處世態度，當然這套是喜劇，形式不能太說教，而是以一種輕鬆幽默講故事。」

孔德賢謝東閔陳嘉慧用功

梁耀堅為了突顯輕鬆搞笑的風格，故事用了不少篇幅講述呂洞賓下凡的有趣遭遇，「他閉關修煉千年，這次下凡打救凡人，卻遇上未曾遇過、未能適應的事，當中有不少搞笑情節發生，gag位也由此而來，加上他的法力時靈時不靈，唯有用碎碎念的方式教化木昆，兩人互動令劇情添趣味」。

劇中孔德賢、謝東閔首次當男一，女主角陳嘉慧也屬新演員，雖然由三個新鮮人擔正，但梁耀堅讚賞三人的表現，認為他們很用功，為演繹角色花盡心思，「劇情尾段講到三人的感情瓜葛時，他們也能投入演出，亦很到位」。

韋家雄莫偉文角色出位

三個新鮮人掛帥，也有出色的緣葉演員襯托，李成昌飾演怕事的前鎮長，因當年監管不力，令五族房鎮變成黃賭毒聚集之地感內疚，跟韋家雄的土豪成對比，後者由小混混變成賭坊老闆，財大氣粗又鹹濕，角色出位。莫偉文飾演道士「連清仁」，觀眾對他不會陌生，但又未必知道其名字，今次也有發揮，其角色是呂洞賓頭號粉絲，打理呂祖廟數十年，誤信木昆是呂洞賓托世，有短暫失憶症的他只有3分鐘記憶，經常鬧笑話。樊亦敏演八鮮樓善心老闆娘，但有黑歷史，跟她在《開心速遞》演「三太」大不同。

《本尊就位》

翡翠台周一至五晚8時30分

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